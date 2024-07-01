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Android用戶限定！悠遊付「嗶乘車」7月起支援台鐵

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起悠遊付「嗶乘車」在台鐵全面啟用，方便悠遊付會員輕鬆搭車全台走透透。圖／悠遊付提供
即日起悠遊付「嗶乘車」在台鐵全面啟用，方便悠遊付會員輕鬆搭車全台走透透。圖／悠遊付提供

免拿實體卡，用手機搭車的範圍變更廣了！即日起悠遊付「嗶乘車」在台鐵全面啟用，悠遊付會員只要開啟悠遊付「嗶乘車」功能，就能持手機嗶進台鐵所有車站，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」，快速便利又省錢。悠遊付也預告，預計最快9月「嗶乘車」將可購買「1200基北北桃都會通定期票」。

悠遊付Easy Wallet App「嗶乘車」是全國唯一可以透過NFC感應，直接嗶進入交通運具的電子支付，目前可使用範圍包括雙北捷運、台中捷運、雙北公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車、部分客運等，去年嗶乘車使用人次超過500萬筆。7月1日起加上台鐵全面啟動，跨出雙北地區，悠遊付會員將可用「嗶乘車」全台走透透，旅行更便利。

使用悠遊付「嗶乘車」除了便利進出交通運具外，還可以設定悠遊付自動加值，避免臨時遇到餘額不足的窘境，相當便利。但要注意，「嗶乘車」功能目前僅能在具備NFC功能的Android手機，且Android版本6.0以上的裝置上使用。搭乘交通工具前，需打開嗶乘車畫面並解鎖後感應付款，也建議是可以設定桌面捷徑，更方便隨時打開使用。

公車 台中捷運 台鐵

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