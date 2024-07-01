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健保點值保障每點1元？ 邱泰源：不增民眾負擔下找財源
健保財務嚴峻，點值直直落，醫界大聲疾呼，期盼健保點值保障每點1元。衛福部長邱泰源今天表示，健保點值保障每點1元，這是所有人的期待，也期盼醫師有充分的資源，好好照顧民眾的健康，依健保目前採取總額制度，同時不希望增加民眾的健保保費負擔，目前持續改革醫政、健保制度，並挹注公務預算維持點值。
邱泰源今天至立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌藥基金及健康投資等事項」專案報告，並於會前受訪。
邱泰源指出，目前雖然無法馬上達到健保點值保障每點1元，但相信衛福部會努力，讓點值可以一天一天往上爬升，並呼籲朝野委員共同思考，在不增加民眾負擔下，找到財源，且符合財政紀律的制度，具體解決點值問題。
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