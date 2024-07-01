【重磅快評】紅通通的海洋有夠熱了

一張台灣附近紅通通的海溫圖，看了就讓人汗流浹背，感受到地球暖化的威脅已經迫近，國人可有應變的認知與行動？很抱歉，幾乎感受不到。賴總統就職滿月宣布將成立「氣候變遷」等三個專責委員會，也對氣候變遷對人類的危害多所申論，到現在一個多月過去，雖有對個人或周邊事務的爭議，委員會沒有絲毫動作；賴清德規劃這委員會每季開一次會，問題是暖化現在正在急行軍，還能一季後再說？

近幾天基隆測站、淡水測站均顯示海溫攀升，但因台灣位在海溫圖西北角的邊緣位置，以致顯示海水顏色還不是極嚴重的深紅色，但海溫已達攝氏三十度，會發燙。海溫圖自長江口南側一路往東就讓人怵目驚心，海水越發深紅，甚至還有些淺紫色；過琉球群島再往東的關島、呂宋島東側，海溫度顏色越發深，海溫超過攝氏三十度。

地球上海洋水體遠大於陸地，以致即使蓄積很大的熱量，海溫升高不過是一、二度，如今台灣海峽能在有限的日子升破攝氏三十度，必然會讓潛在的危害發生表面化，許多是人類較易有感，也有許多是經過曲折後才看到人類是如何承受，總之，一定得承受。

暖化最先出現的威脅是疾病傳播速率大增，而且規模也大得多；台灣的現象例如新冠、流感的感染是過去的許多倍，這由疫苗供不應求、醫院求診病患迅速增加可輕易感受。暖化也大增食物中毒的病患數，近幾週食用海鮮中毒病例大增，已可確認致病因是感染腸炎弧菌、諾羅病毒，雖然還沒有足夠證據瞭解相關病菌猛爆增生與氣溫上升的關係，但關連性以無庸置疑。

氣候變遷、暖化對環境及人類的危害會增加多快？衍生的反應會有多少？至今沒有科學性的瞭解，迄今都是被動挨上悶棍才後知後覺；海洋對暖化的承受度有多少？沒有人知道，但後果會不打折扣的還給人類。直言之，海洋帶動地球的水氣循環，此刻長江流域、華南多地暴雨成災，也與地球暖化有關；台灣的暴增酷暑，一樣是暖化反應。

賴清德宣佈成立氣候變遷專責委員會是好事，但前提是面對問題立刻行動，等一季才要開會，太被動了，暖化不會跟你商量的。