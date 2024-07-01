每年逾80萬癌友 百億癌藥基金急迫 醫改會提2點訴求

癌症連續42年位居國人十大死因首位，衛福部健保署統計，112年癌藥申報金額394億元，癌症人數為88萬人，平均每位癌症病人使用健保癌藥藥費約4.4萬元。為照顧癌友用藥及健康，百億癌藥基金設置急迫，醫改會表示，關於百億癌藥基金應有二個層面要說明清楚，第一，財源從哪裡來？第二、百億癌藥基金適用哪項法規？以確保百億癌藥基金永續。

衛福部長邱泰源今天至立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌藥基金及健康投資等事項」專案報告。

隨著新藥、新科技，健保署今年於健保總額新增新藥預算、藥品給付規定改變預算、暫時性支付預算專款等預算，共計60.49億元，其中暫時性支付專款為24.29億元。

醫改會執行長林雅惠說，衛福部對於百億癌藥基金，應有二個層面說明清楚，第一，財源從哪裡來？癌症新藥使用的人不多，但金額非常高，就病友團體訴求，須有穩定的財源；第二、百億癌藥基金已是新任政府任內會兌現的政策，但此基金適用哪項法規，如果納入健保法，成為健保新基金，外界憂心，將會排擠健保常態性的醫療支出，或需要放在癌症防治法等，這應該充分說明。

林雅惠說，目前新藥基金的需求明確，政府須規畫不同的方案，進行財務分析，並詳細審視，如果沒有相關法規支應，對於保障基金的永續有所疑慮，且無法回應病友的需求，呼籲政府加以正視。