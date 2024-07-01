整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

隨著時間正式邁入七月，有不少新制也隨之上路。除了大家比較關注的8項交通微罪限縮檢舉、囤房稅2.0之外，還有在宅照護、YouBike違規記點等與我們的生活息息相關的新制度。《聯合新聞網》製作了整理包，帶讀者一次看完交通、觀光補助、生活消費等各方面的「七月新制」。

立法院5月三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，從6月30日起，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，警方取締仍可開罰。

另有5項交通微罪仍開放民眾檢舉，但違規記點限縮為需由當場警察攔檢，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等。另外，違規記點達6點者，1年可申請1次自費講習、扣抵2點的規定，修正為1年可自費講習2次、扣抵4點。

8項「不開放檢舉」微罪包括：

8、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車

3、倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引

5項「開放檢舉」微罪包括：

台鐵公司表示，為提升服務品質及便利性，7月1日起全面開通悠遊付App「嗶乘車」服務，使用Android版本6.0 （含）以上手機的旅客透過悠遊付App就能用手機「嗶」進站，並可線上進行加值。預計9月可購買1200基北北桃都會通定期票。由於Apple iPhone iOS系統未開放NFC，因此無法使用悠遊付「嗶乘車」。 即日起悠遊付「嗶乘車」在台鐵全面啟用，方便悠遊付會員輕鬆搭車全台走透透。圖／悠遊付提供

高鐵公司宣布，7月1日起增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，每周共1103班次列車；其中，台中以南各站旅客長期呼籲高鐵增班，此次就增加15班皆停靠彰化、雲林、嘉義與台南等站的列車。

農業部自今年7月1日起至10月31日推出「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，單張面額250元，預計發送70萬張，取得方式包含親赴花蓮民眾，但限一次抵用完畢，且不得找零。

取得農粉幣的方式有兩種，第一類為到訪花蓮的民眾，只要註冊加入「農業易遊網」會員登入後並開啟定位，即可領取使用。第二類為前往農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，買愈多送愈多，但需要前往花蓮的合作店家進行消費。 暑假是賞鯨旺季，花蓮業者配合農粉幣上路，加碼推促銷方案。圖／多羅滿賞鯨提供

花東團體旅遊 每團補助最高1.5萬

旅行業推廣花東團體旅遊的部分，7月1日至9月30日住宿台東縣合法旅宿旅遊團，每團最高獎助1萬5000元，每家旅行業以申請2團為限。

花東地區境外包機獎助額度提升

根據「推動花東永續旅遊境外包機計畫」，7月1日至12月31日針對飛航至花東地區機場的境外包機可獲獎助經費，日本地區從每架次38.5萬元提升至42萬元；韓國及東南亞（菲律賓除外）地區從每架次33.5萬元提升至36萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區從每架次28.5萬元提升至30.5萬元。

Taiwan PASS 台鐵版上線

Taiwan PASS 台鐵版（花蓮振興方案），享2人同行1人免費優惠，限量3500套，預計實施至9月30日或經費用罄時。台鐵劃位須包含宜蘭、花蓮或台東間，內容包含「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，以高CP值方式前往東部地區。 為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署推出Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），即日起開賣，售價2800元。圖／池上鄉公所提供

台灣好行及台灣觀巴優惠擴及宜蘭

由於宜蘭地區觀光也受花蓮地震影響，7月1日至12月31日花蓮震災觀光振興方案優惠措施部分擴及宜蘭地區，包括4條台灣好行路線使用電子票證享客運票價免費及12條台灣觀巴套裝旅遊行程路線票價2折。

通訊診察治療辦法

除了原先的急性後期照顧等5類對象，通訊診察治療辦法新增5類特殊對象，包含「慢性病照護計畫收案病人」、「疾病末期照護」、「矯正機關收容照護」、「行動不便照護」、及「災害、傳染病或其他重大變故照護」。醫院醫師透過遠距通訊設備，可進行診療、開給方劑、調整處方、開立處置醫囑、開立管制藥品等醫療行為，預估受惠人數達247萬人。 通訊診察治療辦法新制於今天上路，共有二四七萬名患者受惠，在家透過視訊，就可就醫。聯合報系資料照

在宅急症照護

衛福部健保署為提升就醫可近性，7月1日正式實施「在宅急症照護試辦計畫」。居家醫療急症患者個案、照護機構住民（如長照機構住民）以及急診一般民眾，如出現肺炎、尿路感染或是軟組織感染等三類適應症狀，即可選擇在宅急症照護。由醫護人員到宅醫療，可降低病人住院日數，或減少不必要的住院。

兒童發展篩檢服務

7月1日兒童發展篩檢服務上路，將針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次政府補助的篩檢服務。幼兒專責醫師將針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知、社會發展4面向進行篩檢，掌握黃金療育期。

嬰幼兒食品、禽畜內臟及堅果重金屬管制加強

衛福部食藥署加嚴嬰幼兒食品和禽畜內臟的重金屬限量，並新增訂堅果及油籽類的重金屬限量。自7月1日起，市面流通販售的產品，皆應符合規定限量，而非以產品的製造日期認定。違者應沒入銷毀，屆期不改可處3萬元以上、300萬元以下的罰鍰。 今年7月起，堅果、禽畜內臟、特定嬰幼兒食品等，重金屬含量標準將加嚴。聯合報系資料照

化妝品管理單一化

衛福部食藥署發布新制，自今年7月起，化妝品採「單一化管理」。過去被稱為「特定用途化妝品」的防曬劑、染髮劑等品項，7月起一律改稱化妝品，同步推行化妝品產品登錄制度。

化妝品應在供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成化妝品產品登錄，違者可依「化妝品衛生安全管理法」，處1萬至100萬元罰鍰，並得連續處罰。消費者也可透過食藥署建置的「化妝品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢產品資訊。

寵物食品標示涉療效、誇大將開罰

寵物食品擁有巨大的市場，農業部規定，7月1日起寵物食品應依「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」標示，不可涉及療效，也不能把功能做誇大不實標示。涉及療效可依「動物用藥品管理法」處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰；誇大功效，可依「動物保護法」處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

囤房稅2.0上路

財政部推動房屋稅條例部分條文修正，全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%，非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%，被稱為「囤房稅2.0」，於7月1日正式上路，並自2025年5月起開徵。 囤房稅2.0將自7月1日上路，全國單一自住房屋稅率調降至1%；「非自住」的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間調升為2%至4.8%。記者陳俊智／攝影

保險改革

個人旅平險保費有望降低，金管會調降個人旅平險意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的1成，自7月1日起生效的產、壽險業個人旅平險保單適用。

實支實付險新制，金管會發布修正「人身保險商品審查應注意事項」，明定實支實付型傷害醫療險理賠以損害填補為原則，並應在保單條款約定損失分攤機制，被保險人在同一保險事故中所獲得理賠金額不得超過實際負擔醫療費用。

電動車專屬險上路，考量電動車零件及維修方法與一般傳統燃油車不同，以致電動車損率明顯高於一般傳統油車，金管會核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，7月1日起正式實施。7月起電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，即必須選擇電動車車體險，不能再投保一般傳統車體險。

強化分紅保單市場監管，金管會發布訂定「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」，從商品區隔帳戶管理、商品設計銷售前後控管、資訊揭露、人員職責、招攬人員教育訓練等強化分紅保單監理規範。

北北桃YouBike推違規記點新制

北北桃為提升交通安全，7月1日推違規記點新制。闖紅燈、逆向、雙載、未禮讓行人、騎車用手機和車輛騎上騎樓都記違規點數1點，累計3點停權14天，累計7點停權1年，酒駕或毒駕則直接停權2年，酒駕標準依照道路交通管理條例施行細則，酒測呼氣值達0.15就算超標；停權期間全台各縣市YouBike均無法使用，使用者不服，可向當地交通局申訴。 北北桃共推YouBike違規記點新制，滿3點停權14天不能騎。聯合報系資料照

YouBike嘉義騎到屏東7月3日起免調度費

台南溪北地區與嘉義縣市是共同生活圈，由於先前嘉義縣與台南市使用不同的共享單車系統，因此在兩地還車會被收跨區調度費。7月3日起，嘉義縣也改為使用YouBike系統，屆時嘉義以南都採同系統，免收調度費。

彰化回收新制 未做好分類可退運或開罰

彰化縣7月1日起將擴大垃圾資源回收範圍，全國首創將家戶產生的家居紡織品如棉被、枕頭、絨毛玩具等納入試辦回收項目，而以往不少民眾未做好的薄片塑膠、紙容器回收物等，將列重點檢查項目，未依規定做好分類者，清潔隊可拒收垃圾，或依法處1200元以上、6千元以下罰鍰。

小琉球收觀光保育費 3潮間帶每人60元

屏東縣琉球鄉因觀光蓬勃發展，為進行海洋保育，7月1日起，在自然人文生態景觀區的杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，依發展觀光條例「旅客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入」，規定，並循霧台鄉自然人文生態景觀區哈尤溪收費導覽模式，收取每人60元觀光保育費，開離島觀光保育費首例。