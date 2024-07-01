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天氣風險：周三之後午後雷陣雨更少更炎熱 暫無颱風形成跡象

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
全台高溫炎熱，今山區及大台北地區午後有雷陣雨。本報資料照片
全台高溫炎熱，今山區及大台北地區午後有雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，台灣位太平洋高壓邊緣，受到偏南風影響，全台高溫炎熱，今山區及大台北地區午後有雷陣雨。

廖于霆指出，台灣位於太平洋高壓邊緣，今受偏南風影響，清晨在西半部沿海有陣雨，上午到中午各地都是多雲時晴天氣，下午山區以及大台北地區有午後對流發展帶來的陣雨，仍有局部較大雨勢出現機會，外出要攜帶雨具。西半部與東半部平地午後以多雲天氣為主，降雨機會相對不高。

各地白天高溫都還是十分炎熱，廖于霆指出，今全台各地高溫都有34-36度，夜間低溫27-28度，其中市區一天當中超過30度以上的時間較長，通常要到晚上九點以後才會低於30度，即使太陽下山，感覺也還是很熱，建議大家水份攝取要充足，穿著要透氣。

廖于霆指出，周三之後太平洋高壓中心向西調整變得更接近台灣，各地午後雷陣雨會更少，日照會更強烈，屆時感受可能會更加炎熱。目前西北太平洋的環境還不是很適合颱風發展，暫時還沒有颱風形成跡象。

颱風 高溫

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