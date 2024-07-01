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高溫上看38度 吳德榮：午後雷雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天天氣持續炎熱，全台高溫上看38度。本報資料照片
今天天氣持續炎熱，全台高溫上看38度。本報資料照片

天氣繼續熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天全台高溫上看38度，西南部不定時有局部陣雨，午後對流影響範圍擴大，應注意局部雷擊、強風、瞬間大雨的威脅。

吳德榮指出，今日至周三(1至3日)「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，周四(4日)起「滯留鋒」北移至長江以北。台灣都在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

今日各地區氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部25至37度，東部24至38度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，今日至周四，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展；今日西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。

吳德榮說，周五至下周日(5至7日)太平洋高壓略北抬，其「沉降作用」略增強，仍有午後對流、範圍縮小，大多侷限在山區。氣溫持續偏高。

吳德榮 氣溫 高溫

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