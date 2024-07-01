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7月徵文主題／一年一度退休力 今年是幾分？

聯合報／ 本報訊

「你的退休力，今年有幾分？」百歲時代來臨，每個人都要以至少活到一百歲來規畫人生，退休或不退休都是未來生活的選項。「六種動物測驗你的退休力」，你今年填答了嗎？請掃描下方QRCode，測量你的分數、代表動物或雷達圖（見圖），更歡迎告訴我們這一年來對老後生活的領悟與準備。

作品以500字為度，請附指標分數或雷達圖的截圖，8月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

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▌延伸推薦：

六種動物測驗你的退休力，看看你是哪一種？

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