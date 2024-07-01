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健康你我他／知足常樂 自在獨立拿滿分
填答退休力題目時，心裡充滿喜悅，感覺很正向陽光。果不其然，檢測65分，與前幾年分數比較，退休準備能力大幅增加，看著發展圖向上爬升趨勢，值得拍手鼓掌。
發現成長最多的是「社會連結」，自退休後，曾有段時間離群獨處，雖然自在但欠缺互動，人際關係顯得疏離。後來重新踏入職場，不計較薪資多寡，重點在社會連結，幾經磨合不斷調整，終於找到讓自己發光發熱的一片天。
認真的女人最美，容顏雖老化，卻容光煥發，心理年齡呈現年輕化。相由心生則喜，境隨心轉則悅，蝴蝶效應影響，我在夥伴圈裡人緣變好，能力也被看見肯定，這和「暖男水豚」相當吻合，個性溫順，自體發光。
較弱的「健康」和「活躍好學」兩個面向，倒不擔心，因為每天定時定量運動，持續閱讀寫作，能讓身體健康有足夠能力抗疫，讓思緒清晰靈活遠離失智。但最近不慎失足造成骨折，才意識到骨質疏鬆缺鈣問題，所幸傷勢並不嚴重，也讓自己找到健康漏洞，對症下藥，因禍得福。
最欣喜的是「自在獨立」拿到滿分，這對我和家人來說都是福音，能照顧好自己，身心靈都健康，知足常樂，怡然自得，這就是最棒的退休人生。
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