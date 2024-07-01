聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／知足常樂 自在獨立拿滿分

聯合報／ 郎英（中市南區）
退休力檢測得分。圖／郎英
退休力檢測得分。圖／郎英

填答退休力題目時，心裡充滿喜悅，感覺很正向陽光。果不其然，檢測65分，與前幾年分數比較，退休準備能力大幅增加，看著發展圖向上爬升趨勢，值得拍手鼓掌。

發現成長最多的是「社會連結」，自退休後，曾有段時間離群獨處，雖然自在但欠缺互動，人際關係顯得疏離。後來重新踏入職場，不計較薪資多寡，重點在社會連結，幾經磨合不斷調整，終於找到讓自己發光發熱的一片天。

認真的女人最美，容顏雖老化，卻容光煥發，心理年齡呈現年輕化。相由心生則喜，境隨心轉則悅，蝴蝶效應影響，我在夥伴圈裡人緣變好，能力也被看見肯定，這和「暖男水豚」相當吻合，個性溫順，自體發光。

較弱的「健康」和「活躍好學」兩個面向，倒不擔心，因為每天定時定量運動，持續閱讀寫作，能讓身體健康有足夠能力抗疫，讓思緒清晰靈活遠離失智。但最近不慎失足造成骨折，才意識到骨質疏鬆缺鈣問題，所幸傷勢並不嚴重，也讓自己找到健康漏洞，對症下藥，因禍得福。

最欣喜的是「自在獨立」拿到滿分，這對我和家人來說都是福音，能照顧好自己，身心靈都健康，知足常樂，怡然自得，這就是最棒的退休人生。

老化 薪資

延伸閱讀

賴清德服役青澀照曝光 射擊滿靶拿滿分

骨質疏鬆發生骨折 醫師提醒遇此狀況治療更困難

彭金隆謝絕所有飯局 接任金管會主委自嘲「之後沒朋友」

全台逾400萬骨鬆患者 恐淪「牙科醫療人球」

相關新聞

今日起通訊診療擴大辦理 十大類病患受惠

衛福部「通訊診察治療辦法」新制、健保署「在宅急症照護試辦計畫」均於今天上路，前者納入十大類對象，預估受惠人數多達二四七萬...

當醫師成了病患家屬／高雄醫師公會前理事長 老母膽結石開刀 王宏育帶團赴日度日如年

「12年前，媽媽膽結石手術當天，基於責任感，我仍帶著醫師公會會員到日本旅遊，沒有陪在她身邊，在日本5天，可說是度日如年。...

健康你我他／知足常樂 自在獨立拿滿分

填答退休力題目時，心裡充滿喜悅，感覺很正向陽光。果不其然，檢測65分，與前幾年分數比較，退休準備能力大幅增加，看著發展圖...

7月徵文主題／一年一度退休力 今年是幾分？

「你的退休力，今年有幾分？」百歲時代來臨，每個人都要以至少活到一百歲來規畫人生，退休或不退休都是未來生活的選項。「六種動...

健康名人堂／為國中男女生施打HPV疫苗的重要性

連續43年，癌症位居台灣死因首位，賴清德總統誓言成立百億癌症新藥基金，希望在2030年時，台灣癌症的死亡率能夠減少3分之...

讀者7月號 個人管理掌控能量效益

現在提到「個人管理」時，常把個人管理等同於時間管理和效率管理，最新一期7月《讀者》雜誌，作者認為個人管理真正要管的應是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。