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健康名人堂／為國中男女生施打HPV疫苗的重要性

聯合報／ 黃達夫／和信治癌中心醫院院長

黃達夫
黃達夫
連續43年，癌症位居台灣死因首位，賴清德總統誓言成立百億癌症新藥基金，希望在2030年時，台灣癌症的死亡率能夠減少3分之1。使癌症病人適時獲得新藥治療，而無財務憂慮，固然是提升癌症治癒率的重要措施，但是，抗癌疫苗的接種更不容忽視。

HPV（人類乳穾病毒）的感染力很強，人的一生被HPV感染的機率高達80%，而HPV與女性子宮頸癌關係密切，9成以上子宮頸癌與HPV有關，研究更發現愈來愈多男性的頭頸癌也是HPV病毒引起。此外，HPV病毒也與肛門癌、外陰癌、陰道癌、和陰莖癌等有相關性。

愈年輕施打疫苗 效果會愈好

根據近年研究，證實愈年輕時施打HPV疫苗，效果愈好。最近在蘇格蘭的調查發現，14歲以前施打疫苗的女性，沒有人罹患子宮頸癌。記得2018年，台灣政府開始為國中女生免費施打HPV疫苗時，我就主張應該同時為男生施打。

女打疫苗 罹子宮頸癌減少36%

所以，今年5月7日，當我看到台北市長蔣萬安宣布9月1日起，提供北市112年入學國中男生免費接種HPV疫苗的訊息，我要為他喝采！也希望其他的縣市長能很快地跟進。因為，這是非常有效的癌症預防措施。

我一直相信HPV疫苗預防癌症的效用及重要性。過去35年在我台灣從事癌症臨床工作，主要用心於醫學教育以及癌症病人的照護。而還沒有專注在HPV疫苗相關的流行病學的研究，去證實我的想法。

今天，很高興在推行HPV疫苗接種政策約20年後，看到一則回溯性的研究報告。美國的研究人員根據上百萬筆病歷資料，比較40歲以下男性及女性，施打HPV疫苗者與沒有施打疫苗者，兩組人的防癌效果有明顯的差別。

這個研究發現男性施打疫苗的這組，罹患頭頸癌的機率減少56%，女性施打疫苗的一組，罹患子宮頸癌的機率則減少36%，這證實了我當初樂觀看待HPV疫苗的預測。

同醫院工作 無緣認識發明者

多年前，HPV病毒的發現者及疫苗發明者，也是2008年諾貝爾獎的得主Harald zur Hausen博士曾受邀到台灣學術演講，在那個場合，我有機會與他交談，這才發現，我們都在1960年代到美國進修，他來自德國，我來自台灣。後來，我們都回到各自的家鄉工作。

1965年，我們同時間在費城兒童醫院（Philadelphia Children's Hospital）工作，他在實驗室從事病毒的研究，我則正在接受內科的住院醫師訓練。可惜在那時候，我沒有機會認識他，但我一直很欽慕他的學術研究，更佩服他對人類的偉大貢獻。

我常跟我的同事說，我非常敬佩zur Hausen博士非凡的成就，HPV病毒及疫苗的研發，讓全世界無以數計的人口免於癌症的威脅！而相較之下，我們所能照顧的病人相對就有限。他在EB病毒相關的鼻咽癌和淋巴癌的發現，也具有同樣的價值。

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