當醫師成了病患家屬／高雄醫師公會前理事長 老母膽結石開刀 王宏育帶團赴日度日如年

「12年前，媽媽膽結石手術當天，基於責任感，我仍帶著醫師公會會員到日本旅遊，沒有陪在她身邊，在日本5天，可說是度日如年。」高雄縣醫師公會前理事長王宏育說，當時每天早、中、晚都打電話回家，關心媽媽狀況，所幸，媽媽術後病情穩定，他也終於順利返國。

母高齡94歲 骨鬆腰椎曾手術

「高齡94歲的媽媽還有骨質疏鬆問題，60、70歲時，骨質疏鬆就十分嚴重。」王宏育說，媽媽骨密度檢測數值為負4.3，須使用針劑藥物治療，但此藥容易引發過敏，她又是過敏體質，令他很擔心，經深入了解此藥後，只要先吃緩解畏寒、過敏的藥物，即可接受針劑藥物治療，一年打一針，媽媽打了4年，骨鬆才逐漸好轉。

在照顧媽媽的過程中，王宏育強調，必須注意她不可跌倒，以降低骨折的風險。然而，7年前，媽媽背痛得厲害，就醫檢查發現，竟是骨質疏鬆症造成腰椎3至5節共三節已經中空，並壓迫神經，經手術於腰椎打入骨粉改善，未料，4年前她卻不慎跌倒，再次進行腰椎手術治療。

最令王宏育難忘的是，媽媽82歲時，有一段時間反覆發生肚子痛，吃胃藥就能緩解，但有一天真的痛到受不了，就醫檢查發現是膽結石作怪，必須以內視鏡手術切除膽囊，並取出膽結石。但當時他是高雄縣醫師公會常務理事兼公關福利委員會召集人，就在媽媽手術當天要帶會員到日本旅遊，這讓他陷入兩難。最後基於身為召集人的責任，他選擇帶團至日本。

王宏育(左)平時與媽媽感情深厚，愛母之情溢於言表。圖／王宏育提供

年長者時常腹痛 可能膽結石

王宏育出發前，即便一切安排妥當，但在日本5天期間，他仍放心不下。所幸術後狀況不錯，「僅有一顆結石剛好卡在肝臟裡，沒有拿乾淨。」沒想到，手術後半年，這顆膽結石掉落在肝臟與12指腸的通道中，造成媽媽再次腹痛，「痛到在地上打滾」，這次需要進行經內視鏡逆行性膽胰管攝影（ERCP）手術，經過胃、食道到達12指腸、肝臟夾出膽結石，手術8分鐘，之後就沒有再復發。

歷經這次經驗，王宏育有深刻體悟，臨床上，若是B肝、C肝帶原者，出現肝功能異常、腹痛時，因擔心是肝癌，必定會進行超音波檢查；但若不是B肝、C肝帶原者，即便有腹痛，也不會立即進行超音波檢查。因此提醒若門診發現，年長者因腹痛就醫，且吃藥可緩解，卻時常反覆出現，應懷疑可能是膽結石所致，建議應進一步接受詳細檢查。

建議補助骨密檢測 及早治療

平時看診忙碌的王宏育，每次媽媽住院時，他都搞得焦頭爛額，必須下診後，前往醫院探視媽媽，還好太太、妹妹、妹婿有時會代替他去，減輕他的負擔，互相照顧、幫忙。

王宏育說，媽媽多年來飽受骨質疏鬆症的困擾，而骨鬆對年長者健康是一大威脅，明年台灣將步入超高齡社會，建議政府應補助醫療機構進行骨密度檢測，讓骨鬆病人及早診斷早治療，降低骨鬆造成骨折，避免增加醫療支出。

王宏育觀察，媽媽歷經多次住院，有許多事情要透過護理師向醫師轉達，但近年發現，醫院護理師工作量愈來愈大，但人力卻是愈來愈少，如果沒有護理師，醫師真的是無用武之地，呼籲衛福部應重視醫護人力問題。

高雄縣醫師公會前理事長王宏育。圖／王宏育提供

王宏育

高雄縣醫師公會前理事長、王宏育診所院長

●照顧對象：媽媽

●罹患疾病：骨鬆、膽結石

●發病時間：2012年82歲時罹患膽結石

●症狀：反覆肚子痛，吃了緩解胃痛的藥就會好

●治療：

第一次手術以內視鏡手術切除膽囊並取出膽結石

第二次手術經內視鏡逆行性膽胰管攝影（ERCP）手術夾出膽結石

●陪病心得：

若發現年長者出現腹痛症狀，吃藥可以緩解，卻常反覆出現，應懷疑可能是膽結石所致，建議應到大醫院詳細檢查。骨鬆對年長者的威脅不可輕忽，政府應補助醫療機構全面進行骨密度檢測，讓骨鬆病人及早診斷、及早治療，降低骨鬆造成骨折。