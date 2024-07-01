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新冠免費快篩 第二批本周到

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
基層藥局協會理事長沈采穎（左）表示，目前市售快篩試劑數量不多，預計7月底前賣完。本報資料照片
基層藥局協會理事長沈采穎（左）表示，目前市售快篩試劑數量不多，預計7月底前賣完。本報資料照片

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，七月中旬將到達高峰，屆時單周確診將高達十萬人次，約有千例本土併發症住院病例。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，目前約有二五二○家基層診所協助疾管署發放免費快篩試劑，因疫情擴散，許多診所均已發完。另一批快篩本周到貨，估計一周內就會全數發送。

疾管署發言人曾淑慧表示，這次免費發放三百萬劑公費快篩試劑，分兩階段發送，發完後已無庫存，往後快篩試劑回歸市場機制，而疾管署暫無再次採購公費快篩試劑計畫，民眾若需要快篩得自行購買。

周慶明表示，對於發放免費快篩試劑，診所相當樂意配合，第一波共有二五二○家協助發放。原本規畫六月底到貨、七月開始發放，但隨著疫情升溫，疾管署提早送貨，許多診所日前收到快篩試劑，已被領完，反應熱烈。

至於第二波則有一一○○家診所共襄盛舉，將於本周陸續收到快篩試劑，估計一周內就會發完。

基層醫療協會理事長林應然表示，最近門診新冠確診人數眾多，症狀多為發燒、咳嗽，病情輕微，看診後可以自行回家休息，若症狀嚴重，或六十五歲以上長者等高風險族群，都會請病人先以公費快篩試劑檢測，確認是否感染新冠病毒，若二條線確診，又符合抗病毒藥物使用條件，就可領取抗病毒藥物。

基層藥局協會理事長沈采穎表示，三百萬劑公費快篩試劑發完後，預估下周回歸市場機制，但目前市售快篩試劑數量不多，預計七月底前賣完。下一波新快篩九月才會到貨，期間將出現一個月缺貨期，食藥署應及早因應。

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