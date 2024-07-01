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防疫物資 再掀購買潮
新冠疫情嚴峻，基層藥局藥師表示，最近又掀一波防疫物資購買潮，前五大產品為口罩、快篩試劑、酒精、維他命Ｃ及喉糖，其中口罩銷量增加五成之多，之前不少人還會挑花色、圖案，現在則是「什麼口罩都好」，因為馬上就要戴。
開業藥師易麗珍表示，今年三、四月時，新冠疫情還在低檔，口罩、快篩等防疫產品乏人問津，五、六月間新冠疫情升溫，疾管署建議民眾戴上口罩，讓口罩銷量往上衝。此外，酒精銷量增加四成，原先民眾只買小包裝，現在則以大包裝為主，回家後分裝使用。至於原本沒有人想要的免費快篩試劑，最近二天幾乎已被領光。
疫情期間，民眾常有咳嗽症狀，易麗珍表示，為緩解喉嚨不適，不少民眾購買喉糖或潤喉產品，銷量約增二成。
基層藥師協會理事長、開藥藥師沈采穎表示，最近喉糖大受歡迎，許多人一買就是好幾盒。自費快篩試劑，之前沒人想買，但現在一天約可賣出十盒。維他命Ｃ等保健食品銷售量也明顯增加。
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