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交通、觀光7月新制…宜花東振興方案上路 高鐵增班
七月一日起有不少交通、觀光新政策上路，包含台鐵開通悠遊卡App「嗶乘車」、推動宜花東地區觀光、高鐵彰化、雲林、嘉義、台南增加十五班。
○四○三花蓮強震重創當地觀光，觀光署推出系列振興方案，花蓮地區自由行、團體旅遊補助已於六月生效，七月起相關振興方案也將接連上路。台東部分，即日至九月卅日住宿台東縣合法旅宿旅遊團，自由行平日（周一至四）每人每房補助一千元，團體旅遊每團最高獎助一點五萬元，每家旅行業以申請二團為限。
考量宜蘭地區同樣受到花蓮地震影響，即日起至年底持電子票證（含行動支付），搭乘台灣好行四條路線享客運票價免費，另外，台灣觀巴套裝旅遊行程十二條遊程享二折優惠。
交通部長李孟諺昨天視察國五銜接蘇花改推動進度，他表示，連同已經通過環評初審的蘇花安，都希望爭取八月通過環評早日施工，讓國五銜接蘇花改、蘇花安到花蓮新城，花蓮能有一條安全快速回家的路。
另外，疫後台灣高鐵運量大幅成長，高鐵公司宣布，即日起增加四十三班次列車，其中南下廿三班、北上廿班，每周共一一○三班次列車。
其中，台中以南各站旅客長期呼籲高鐵增班，此次增開十五班次，皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站列車。
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