在宅急症照護 台大醫院觀望

通訊醫療計畫、在宅急症照護試辦計畫等兩大診療新制上路，但醫界評價不一，新光醫院行政副院長洪子仁表示，台灣醫療可近性高，預期視訊就診利用率恐不高。至於在宅急症照護新制，台大醫院則持觀望態度，並未提出申請，原因在於急診患者病情複雜，變化快速，前一刻還平穩，可能突然敗血症，在宅急症照護有其風險。

台大醫院副院長黃國晉表示，急診壅塞的關鍵原因在於醫院各科別病房滿載，只靠在宅急症照護，難以解決問題，台大醫院將評估視試辦結果，再決定是否加入。

黃國晉表示，南部曾試辦在宅急症相關計畫，但成效似乎不如預期，關鍵在於急診患者離開醫院，改由在宅團隊照顧，家屬勢必會擔心，且病人照護需有連續性，參與試辦個案人數並不多。臨床觀察，部分肺炎患者免疫功能較差，一開始研判只需抗生素治療，但病情可能急轉而下，此時如為在宅急症照護，則具有一定風險。

新光醫院於上月向健保署提出申請，加入在宅急症照護方案行列。不過，副院長洪子仁表示，在宅急診照顧與傳統就醫觀念有所牴觸，有些病人及家屬認為，即使待在醫院急診走廊，也比回家治療還安心。

台北榮總家醫部主任林明慧表示，該院提出申請「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便的急症患者多了一項選擇，但是該計畫考驗著護理人力安排，以北榮為例，居家護理師、安寧居家護理師人力不足，必須擬定配套措施。

至於通訊醫療計畫，林口長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，該院在半年前就開始演練，重新整合軟硬體設備，也向桃園市衛生局申請新增類別，但健保署遲遲未釋出通訊診療相關醫令碼，如果真有患者在今天視訊診療，就只能自費，無法獲得健保給付。

游進邦表示，林口長庚採取實體門診混合視訊診療模式，醫師同時收治實體門診患者、通訊診療患者，護理師會在通訊診療前，先與患者通電話，請病人線上等候。不過，看診後，因衛福部「電子處方箋」系統尚在籌備中，院方只能採郵寄方式，約需三天，患者收到紙本處方箋，再至社區藥局領藥。