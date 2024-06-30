沙拉爬出蟑螂發文怨...釣出多名受害者 餐點竟曾出現蜘蛛、鐵片

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
食安問題連環爆，北市內湖區某連鎖輕食咖啡店遭網友控訴，沙拉吃到一半竟有蟲爬出來，原以為只是菜蟲，仔細一看竟是蟑螂，嚇得當場失去胃口。圖／翻攝Threads「@miaobecky」帳號
食安問題連環爆，北市內湖區某連鎖輕食咖啡店遭網友控訴，沙拉吃到一半竟有蟲爬出來，原以為只是菜蟲，仔細一看竟是蟑螂，嚇得當場失去胃口。圖／翻攝Threads「@miaobecky」帳號

食安問題連環爆，北市內湖區某連鎖輕食咖啡店遭網友控訴，沙拉吃到一半竟有蟲爬出來，原以為只是菜蟲，仔細一看竟是蟑螂，嚇得當場失去胃口，貼文一出，不少網友也紛紛表示這家餐點衛生品質不佳，有人吃到餐具殘留、鐵片、甚至還有蜘蛛，引發熱議。衛生局也表示，將派員到店稽查，若有缺失限期未改善最重可罰2億元。

有網友在社群平台上爆料，點了一家很喜歡連鎖咖啡廳外送，但鮭魚沙拉才吃到一半，竟有一隻蟑螂爬出來，當場嚇到反胃想吐，甚至對沙拉產生陰影，並將外送訂單亮出，證明是叫該店家外送。

沒想到該網友控訴，竟意外吸出許多網友共鳴，有人抱怨生菜遭蟲咬、甚至餐點中竟有蜘蛛，甚至還有鐵片、餐具殘留在餐點當中，似乎非單一食安問題。北市衛生局表示，將派員前往稽查，如不符規定，將要求限期改善。

衛生局表示，若複查結果仍不符規定，將依違反食安法，處6萬到2億元罰鍰；此外，食品容器，如有破損或刮痕不應再使用，否則可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局 食安

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