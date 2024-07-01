李伯璋：視訊診察也應醫療分級

衛福部「通訊診察治療辦法」新制今起上路，共十大對象、近二五○萬人受惠，台北醫學大學公共衛生學院講座教授、健保署前署長李伯璋表示，視訊診察也應做到分級醫療，如果病人執意與大型醫院醫師線上看診，就應多出一些部分負擔，強化「使用者付費」觀念，才能減少不必要的健保資源浪費。

在宅急症照護上路 病友樂見

至於在宅急症照護試辦計畫，台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，近期急診壅塞嚴重，若病情並非緊急，卻至急診就醫，除了占用床位資源，且急診環境吵雜，增加感染風險，而病人也很難好好休息，因此，樂見「在宅急症照顧創新」模式上路。

健保署醫務管理組長劉林義指出，在宅急症照護並非只是讓醫護人員到宅施打抗生素，還需搭配遠距監控醫療模式，持續監測心跳等生命徵象，作為醫師評估病情的重要依據。再者，為讓病患獲得良好的治療，醫院也可申請緊急訪視，擬定配套措施。

基層診所反彈 憂醫院搶病人

在通訊診察方面，李伯璋表示，健保預告「通訊診察治療辦法」之後，引發基層診所反彈，擔憂「大醫院搶病人」，確實如此，不管是實體看診或是視訊醫療，患者都希望由名醫診治。建議政府以公權力來執行分級醫療，不能每一項疾病患者都與醫學中心醫師視訊。

李伯璋樂見「通訊診察治療辦法」新制上路，讓住在偏鄉、或是行動不便的患者也能獲得很好的醫療照護，但民眾如果堅持與大醫院醫師進行線上看診，就應多付一些部分負擔。

醫改會表示執行長林雅惠表示，不論是通訊診察治療辦法、在宅急症照護試辦計畫，均可提供急性及行動不便患者更好的治療，但目前大多數提供服務的醫療院所仍以大型醫院為主，這有違分級醫療精神。健保署應鼓勵診所投入，與醫院共同合作；另照護機構都有合作的特約醫院，如何發揮醫療時效性，透過即時視訊，改善患者狀況，這也是關注重點。

至於，通訊診察治療上路後，醫師可以開立電子處方箋，林雅惠表示，對偏鄉、山地等民眾來說，想要順利拿到藥物，仍有許多問題尚待解決，健保署應加速連結醫療、長照、領藥等醫療體系，才能克服困境。