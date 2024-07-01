讀者7月號 個人管理掌控能量效益

現在提到「個人管理」時，常把個人管理等同於時間管理和效率管理，最新一期7月《讀者》雜誌，作者認為個人管理真正要管的應是「管理能量」，且要盡可能優質地完成任務。文章舉棕熊、沙魚、老鷹的例子，牠們在捕獵時總是以最節省能量的方式完成任務。就像易經所說「君子見幾而作，不俟終日」，亦即要在正確的時間做正確的事。

「野生的李娟，天生的作家」是介紹新疆牧場的作家李娟的故事，李娟從《遙遠的向日葵地》、《冬牧場》到《阿勒泰的角落》，寫盡草原人苦寒單調生活，讓外界認識新疆、認識阿勒泰，甚至帶動近年對新疆的旅遊探索。

「眼睛裡藏著狩獵的祕密」，這是篇有趣的科普文章。科學家對214種屬於不同科的陸生動物的瞳孔分析，發現瞳孔的形狀與各種不同動物所處的生態位之間有明顯的聯繫。這是什麼原因呢？本期《讀者》將為你解答。

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