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星期評論／別讓文創新亮點 再淪蚊子館

聯合報／ 本報記者朱冠諭
桃園市中原文創園區開幕半年，觀展人數低迷，民代質疑，展區內容吸引力不足，連停車都難。圖／議員謝美英提供
桃園市中原文創園區開幕半年，觀展人數低迷，民代質疑，展區內容吸引力不足，連停車都難。圖／議員謝美英提供

國內知名文創基地北有松菸、南有駁二，桃園最近也打造中原文創園區，立志成「桃園版華山」，但開幕半年來入園人數低迷，平日僅約500人次參觀。目前全台文創園區林立，地方政府想複製成功模式談何容易？若忽略本地文化特色和市場需求，就怕失去競爭力，淪為下一間蚊子館。

中原文創園區前身是國防部聯合後勤司令部的主要倉儲區，桃市府與國防部合作推動活化，歷經一年半、耗資1.88億元修復，去年底對外開放。統計顯示，今年平日參觀人潮平均僅564人次，雖較去年剛開幕時的387人次多，但客流依舊不穩。

各縣市近年力推文創園區，然而要建設真正有生命力的文創基地，並非一蹴可幾。首要正是獨一無二的地方特色，台北松菸以菸草產業為背景，高雄駁二則為高雄港口倉庫，二者都成功將地方元素融入園區設計與內容之中，中原文創園區則似乎缺乏鮮明的桃園印記。

其次，文創園區也不該只是展示空間，而應成為人才聚集、促進文化交流和商業活動的平台。這需要深入了解當地文創產業現狀和需求，以及潛在消費者的喜好。如華山之所以成功，很大程度上就是因吸引廣大年輕族群，成為都市文化生活的一部分。

除了文創園區，桃園市多間由歷史建築活化而成的城市故事館也有相同窘境，有的每天僅30人次造訪，若缺乏有效宣傳並與在地產生共鳴，同樣難讓人想尋訪，在在凸顯「內涵建設」不容忽視。

地方政府活化閒置空間推動文創固然是好事，文創也需要時間積累，剛開幕的中原文創園區能否成功，仍有待觀察。活絡關鍵在於政府單位應找到適合本地的發展路徑，而非簡單複製他人的成功模式，硬體設施、交通便利性等配套也要跟上，方能真正實現促進地方文化與經濟發展的初衷。

成功 文創產業 桃園

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