童軍總會暑期國際活動聯合授旗 「最幼代表團員」僅2歲創紀錄

中華民國童軍總會舉辦2024年暑假國際活動聯合授旗，今年暑假的童軍國際活動代表團，有一位歷來年紀最小的稚齡童軍團員，年僅2歲。

中華民國童軍總會常務理事林明裕代表童軍總會理事長鄭文燦授旗，童軍總會副秘書長張文鑫、國際關係委員會主委盛孝銘共同參與。各個代表團參加的活動，包括非洲區蒲隆地童軍大露營、歐洲區挪威羅浮大會、蒙古全國大露營、冰島全國大露營、日本全國羅浮大會，全台童軍團代表齊聚一堂進行聯合授旗儀式。

這項聯合授旗儀式，是在中華民國童軍總會三樓舉辦，林明裕表示，三十年前，他擔任教職的第一份義務兼職就是童軍團長，他看見許多青年因童軍活動而有所改變，覺得很感動。今天的國際暑期童軍露營聯合授旗儀式，首次有一名最幼齡的代表團員。

他說，露營與國際活動，是對青少年最好的體驗及拓展視野的機會，勉勵所有的代表團盡情的發揮，感謝代表團的團長與服務員，為大家服務。

童軍運動不僅是青少年學習生活技能的場所，更是我國青年可以參與國際交流的平台。鼓勵每位童軍，不僅要學會如何運用技能在戶外搭建帳篷、營地工程、生火、烹飪，勇敢踏出舒適圈，學習在異國生活的能力，建立跨文化的友情，增進對不同生活背景的理解與合作。