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有家歸不得…蘇花路廊遇豪雨泥流「柔腸寸斷」 交通部加速推動蘇花安

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
昨天傍晚因豪雨土石流，造成蘇花路廊和中與崇德之間封路，搶修到晚上11點通車，很多人有家歸不得，睡在車上，無奈問「何時才能有一條安全回家的路？」圖／讀者提供
昨天傍晚因豪雨土石流，造成蘇花路廊和中與崇德之間封路，搶修到晚上11點通車，很多人有家歸不得，睡在車上，無奈問「何時才能有一條安全回家的路？」圖／讀者提供

蘇花路廊因地震豪雨引發邊坡土石流，道路柔腸寸斷，重創花蓮觀光。交通部長李孟諺今天視察國5銜接蘇花改推動進度，連同已通過環評初審的蘇花安，都希望爭取8月通過環評早日施工，讓國5銜接蘇花改、蘇花安到花蓮新城，花蓮能有一條安全快速回家的路。

昨天傍晚因豪雨土石流，造成蘇花路廊和中與崇德之間封路，搶修到晚上11點通車，很多人有家歸不得，睡車上，怨聲載道「何時才能有一條安全回家的路？」今天其他路段也還有落石坍方，影響遊客不敢到花蓮，如今進入暑假旺季，花蓮旅宿業仍感受不到商機。

國5終點位於宜蘭蘇澳鎮、這裡也是蘇花改起點，車流下國5後行駛市區，再走蘇花改往花蓮，經常造成市區大塞車，交通部規劃「國道5號銜接蘇花改公路計畫」國5直通接蘇花改，全長7.1公里，經費200多億元，避免市區交通打結，旅程更縮短。

此案的環境影響說明書經環境部今年2月及5月召開兩次專案小組會議初審通過，審查委員要求檢核空氣污染增量影響評估、補充隧道湧水警示等資料。

交通部長李孟諺、立委陳俊宇、路政及道安司長黃運貴今天由高公局長趙興華等人陪同視察進度，預計7月31日前完成環說書修正，提報環評大會審議，待審議通過後陳報計畫核定，接續辦理工程設計、用地取得及施工。

另外讓人關切的蘇花安工程，月前也已通過環評初審，同樣在7月31日前完成修正及補充資料，與「國道5號銜接蘇花改公路計畫」同時送環評大會審查，一個是高公局執行、一個是公路局執行。

李孟諺指出，蘇花公路因0403地震有崩塌情形，但蘇花改隧道和高架橋都非常安全，沒有受地震或災情影響，可見工法和路線安全可靠；宜花鄉親期待國道5號接上蘇花改，未來也希望蘇花安貫通，能有一條非常安全快速安全回家的路。

李孟諺說，加速作業腳步，環評通過後盡快完成設計發包及早日完工，讓國5銜接蘇花改、蘇花安到花蓮新城，將來就像雪隧一樣，讓花蓮聯外交通更安全。

交通部長李孟諺今視察國5銜接蘇花改推動進度，連同已通過環評初審的蘇花安，希望爭取8月通過環評，早日施工，讓花蓮能有一條安全快速回家的路。記者戴永華／攝影
交通部長李孟諺今視察國5銜接蘇花改推動進度，連同已通過環評初審的蘇花安，希望爭取8月通過環評，早日施工，讓花蓮能有一條安全快速回家的路。記者戴永華／攝影
交通部長李孟諺今視察國5銜接蘇花改推動進度，連同已通過環評初審的蘇花安，希望爭取8月通過環評，早日施工，讓花蓮能有一條安全快速回家的路。圖／交通部提供
交通部長李孟諺今視察國5銜接蘇花改推動進度，連同已通過環評初審的蘇花安，希望爭取8月通過環評，早日施工，讓花蓮能有一條安全快速回家的路。圖／交通部提供

李孟諺 環評 花蓮 蘇花安 蘇花改 蘇花路廊

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