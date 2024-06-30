再熱7天！明16縣市亮高溫燈號、台東恐飆38度 這2日午後雷雨最猛

未來1周仍是高溫炎熱天氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天中南部、宜花地區有短暫陣雨，東南部留意焚風，其他地區持續到周日為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，尤其周二、三午後雷陣雨雨勢較大。

曾昭誠指出，根據今天觀測資料顯示，今天台東太麻里出現最高溫41.1度，為今年入夏以來最高溫，其次為台東金崙41度，台北社子島也出現39.1度高溫。

曾昭誠表示，受到西南風沉降影響，明天各地天氣高溫炎熱，東南部有焚風發生機率，預測明天台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。

台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號。

曾昭誠提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境；地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

降雨部分，曾昭誠說明，明天清晨至上午，中南部、宜花有短暫陣雨，中部以北、宜花地區及其他山區，需留意午後雷陣雨，部分地區也要注意局部大雨發生機率。

周二（2日）環境風場轉為東南風，並將持續到周日（7日），各地天氣多雲到晴，只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區需留意午後雷陣雨；曾昭誠表示，尤其周二、三（2、3日）午後雷陣雨有較大趨勢，需多留意、出門記得帶傘。

溫度部分，曾昭誠表示，各地33至36度左右，尤其整個西半部地區，極端高溫還是會發生。明天西半部普遍接近約36度，中南部內陸近山區有可能達到37度左右的極端高溫出現。

周二之後慢慢轉為東南風，極端高溫情形會轉為在中南部近山區的位置，也都還是會有37度上下的極端高溫機會。曾昭誠說，太平洋高壓可能會持續向北方移動，所以到比較後期的時候，溫度還是會比較高，但主要溫度會在32至36度左右。