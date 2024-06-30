土石牆擋土石流溢流 台鐵：花蓮雨量達標將再預警封閉

花蓮昨天受到豪大雨影響，導致台鐵和仁至崇德段西正線臨時封閉，採單線雙向行車；土石牆阻擋野溪土石流溢流入侵軌道，因容納量飽和，公路局今緊急清理坍方土石，台鐵公司表示，今首班車恢復正常運轉，後續將密切監控，一旦強降雨達預警時啟動降速行駛，雨量達行動值則將再度預警封閉。

台鐵表示，昨天受到對流雲系發展旺盛影響，造成大清水溪溪水暴漲，台鐵北迴線及仁至崇德路段西正線臨時封閉，和仁至崇德間改東正線單線雙向行車，今天首班車起恢復正常運轉。

台鐵指出，台鐵與公路局針對該路段已建立鐵公路聯防平台，分工合作致力減災工作。公路局於台9丁線65.6至65.3清淤及運用現地材料築起土石牆，昨日發揮功能，阻擋昨日野溪土石流溢流入鐵路軌道區域，但因容納量已達飽和，今即刻派遣3部挖掘機及1部裝載機至現場清理坍方土石，從65.3K清理到65.5K，維持導流功能。