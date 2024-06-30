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台東太麻里飆41度高溫「暫為今年最高溫」 鄉民：風都是熱的

中央社／ 台東縣30日電
台東吹焚風飆高溫，太麻里鄉金崙今天測到攝氏41度高溫。圖／氣象署
台東吹焚風飆高溫，太麻里鄉金崙今天測到攝氏41度高溫。圖／氣象署

沉降氣流影響，台東吹焚風飆高溫，太麻里鄉金崙今天測到攝氏41度高溫，豔陽加上焚風，樹葉捲曲焦黃，地面熱氣讓人受不了，有人躲屋裡吹冷氣、也有人選擇野溪泡水消暑。

台東太麻里鄉金崙地區上午就測到39.7度高溫，有些民眾躲在樹下或屋簷底下搧風，希望能有一絲涼意，但都沒有效果，「超熱的，風都是熱的」。

民眾大多躲在屋裡吹冷氣，不過也有不少民眾和遊客選擇到郊外野溪玩水，泡在清涼的溪水裡，享受免費的消暑良方。

住在台東最南端的大武鄉民，因家裡沒裝冷氣，受不了炎熱高溫，阿嬤帶著小孫子乾脆躲進親友的小客車裡吹冷氣降溫。

根據氣象署網站，今天台東太麻里普遍高溫都達38度以上，其中以金崙達41度最高，其他大王村39.6度、香蘭村38.6度；太麻里金崙41度暫為今年最高溫，不過太麻里金崙為自動測站，不列入正式紀錄。

氣象署提醒，焚風的高溫有可能會讓人中暑或脫水，因此住在焚風好發處的民眾除了要注意氣溫是否有異常的升高外，也要在焚風發生時避免長時間待在高溫的地方，並隨時補充水分。

台東 高溫

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