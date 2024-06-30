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騎士遭列車撞飛…暖暖車站驚傳事故 台鐵：影響13列次513分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵暖暖車站傳有民眾騎機車遭到火車撞擊，騎士遭撞飛至一旁月台已送醫，機車卡在軌道上。記者范凌嘉／攝影
台鐵暖暖車站傳有民眾騎機車遭到火車撞擊，騎士遭撞飛至一旁月台已送醫，機車卡在軌道上。記者范凌嘉／攝影

台鐵一列從樹林開往花蓮的432列次新自強號今下午通過基隆暖暖車站時，有名男子在月台上騎機車，意外掉落到鐵軌區，當時新自強號急煞仍碰撞到機車，所幸騎士未受傷。台鐵表示，本次事故影響13列次513分鐘。

這起事故一度造成雙向交通中斷，南下／北上列車有延誤情形，受影響車站為暖暖、四腳亭、七堵、八堵。現場民眾指出，當時該車次停在原地超過40分鐘。

台鐵表示，暖暖車站月台有一條小便道，通往後面約有5戶住家，該男子從小便道騎機車出去時，突然暴衝，機車衝出月台掉落在軌道上，遭新自強號碰撞，所幸騎士沒有受傷。

台鐵表示，下午4時27分放行，恢復雙線通車，東線於下午4時44分恢復常速，影響13列次513分。

台鐵暖暖車站傳有民眾騎機車遭火車撞擊，騎士遭撞飛至一旁月台，已送醫。記者范凌嘉／攝影
台鐵暖暖車站傳有民眾騎機車遭火車撞擊，騎士遭撞飛至一旁月台，已送醫。記者范凌嘉／攝影

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