騎士遭列車撞飛…暖暖車站驚傳事故 台鐵：影響13列次513分鐘

台鐵一列從樹林開往花蓮的432列次新自強號今下午通過基隆暖暖車站時，有名男子在月台上騎機車，意外掉落到鐵軌區，當時新自強號急煞仍碰撞到機車，所幸騎士未受傷。台鐵表示，本次事故影響13列次513分鐘。

這起事故一度造成雙向交通中斷，南下／北上列車有延誤情形，受影響車站為暖暖、四腳亭、七堵、八堵。現場民眾指出，當時該車次停在原地超過40分鐘。

台鐵表示，暖暖車站月台有一條小便道，通往後面約有5戶住家，該男子從小便道騎機車出去時，突然暴衝，機車衝出月台掉落在軌道上，遭新自強號碰撞，所幸騎士沒有受傷。

台鐵表示，下午4時27分放行，恢復雙線通車，東線於下午4時44分恢復常速，影響13列次513分。