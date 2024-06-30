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日頭赤炎炎！紫外線曬眼恐致白內障 醫揭8大警訊、2招護眼

中央社／ 台北30日電
醫師提醒，紫外線長時間曬入眼球，可能造成水晶體提早老化，導致白內障提早報到。圖／美聯社
醫師提醒，紫外線長時間曬入眼球，可能造成水晶體提早老化，導致白內障提早報到。圖／美聯社

日頭赤炎炎，除了防中暑，也要注意眼睛健康。醫師提醒，紫外線長時間曬入眼球，可能造成水晶體提早老化，導致白內障提早報到，可配戴太陽眼鏡減少傷害。

白內障是眼睛內水晶體老化造成的疾病，若原先澄清的水晶體變得混濁泛黃，使得外界光線無法進入，就會造成視力障礙。

根據衛生福利部國民健康署數據，白內障在長者慢性疾病的盛行率排名僅次於高血壓，且隨著3C產品使用時間上升，30、40歲青壯年族群罹患白內障比例也逐漸升高，其中6大高風險群更須注意，包含高齡、高度近視、糖尿病患，及長期於戶外工作、眼睛發炎或受傷者。

台灣夏季日照時長大約為13小時，長時間紫外線曬入眼球，就可能造成水晶體因紫外線的累積傷害提早老化。開業眼科醫師陳矜芸透過新聞稿提醒，刺眼的太陽光、長時間使用3C，都可能導致白內障提早報到。

夏日保護眼睛，陳矜芸提醒，可以透過食補或營養補充品來預防白內障，可多吃深色蔬菜，如菠菜或是玉米等，這類含有葉黃素、蝦黃素、β-胡蘿蔔素等抗氧化劑成分的食物或保健食品；夏季外出可以配戴太陽眼鏡，減少紫外線傷害

陳矜芸提醒，白內障8大警訊包含，出現對色彩敏銳度降低、近視度數飆升、夜晚出現眩光光暈、看東西出現複視、白日畏光、老花突然消失、經常跌倒或時常感覺度數不夠需換鏡片等症狀，都應即早治療。一旦診斷出白內障，務必每半年定期到眼科回診追蹤檢查，以避免拖延、併發青光眼與導致失明風險。

若白內障已經嚴重影響視力品質還有生活作息，陳矜芸說明，則可以考慮開刀更換人工水晶體；術後會對光線較為敏感，建議於白日配戴墨鏡，也要盡量避免搬重物，約2週時間便可恢復日常。

白內障 紫外線 視力

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