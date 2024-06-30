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男大生去一趟墾丁曬出老人斑 醫：20來歲年輕人身上不再罕見

中央社／ 高雄30日電
醫師表示，老人斑非老人專有，是皮膚問題老化與陽光紫外線累積造成傷害，在年輕人身上也不再罕見，新聞示意圖。記者黃仲裕／攝影
醫師表示，老人斑非老人專有，是皮膚問題老化與陽光紫外線累積造成傷害，在年輕人身上也不再罕見，新聞示意圖。記者黃仲裕／攝影

高雄22歲男大生熱愛戶外運動，一趟墾丁旅遊後發現臉上小斑點突然變明顯，就醫確診為老人斑；醫師表示，老人斑非老人專有，是皮膚問題老化與陽光紫外線累積造成傷害，在年輕人身上也不再罕見。

阮綜合醫院今天發布新聞稿指出，22歲男大生熱愛打籃球、爬山等活動，去年暑假一趟墾丁旅遊後發現原本臉上小斑點突然變明顯，趕緊到阮綜合醫院就診，經皮膚科醫師劉昭宏檢查後確診為老人斑的一種「日光性小痣」。

劉昭宏說，老人斑並非老人專有，是皮膚問題老化與陽光紫外線累積造成傷害，雖然40歲以上的病例最普遍，但20多歲年輕人也不再罕見。

劉昭宏說，老人斑只是統稱，醫學上除了「日光性小痣」即所謂曬斑外，還包括網狀脂漏性角化症、良性苔癬性角化症、擴散性色素性日光性角化症、曬傷性雀斑，以及惡性小痣等皮膚問題。

阮綜合醫院指出，老人斑的產生與陽光紫外線傷害、年齡、體質有關，初期呈斑點狀，顏色會隨時間從黃棕色變成黑色，形狀大小從幾公釐到幾公分不等，是邊界明顯的平面斑塊，多為良性，僅極少數需與惡性黑色素瘤鑑別診斷。

劉昭宏表示，老人斑目前無法塗抹保養品或藥物去除，只能以雷射或其他破壞性療法處理；老人斑若出現不規則擴散、局部變厚或局部顏色變化時，就須儘速就醫，讓專科醫師做切片診斷是否癌細胞病變。

劉昭宏指出，傳統去除老人斑是用冷凍、電氣燒灼、果酸換膚，但很難控制治療深度，且治療太過容易留下疤痕；相較之下，雷射治療具有選擇性破壞的特性，比較不會傷及旁邊正常組織，目前已成為老人斑治療主力。

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