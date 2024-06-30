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台東金崙41度 刷新113年最高溫

中央社／ 台北30日電

根據交通部中央氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫台東太麻里金崙，達攝氏41度，主要原因為焚風所致，然而此站為自動站，因此不列入正式紀錄。

根據氣象署網站，今天台東太麻里普遍高溫都達38度以上，其中以金崙達41度最高，其他包含大王村39.6度、香蘭村38.6度；其中太麻里金崙41度暫為今年最高溫。

其他縣市部分，台北市士林區社子為39.1度、信義區達37.6度，雲林縣斗南鎮37.3度。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，根據紀錄，台東6月15日因焚風，鹿野的茶改場東部分場測站高溫飆升到40.1度，太麻里也達40度，當時創下今年以來最高溫，今天太麻里金崙41度則再創新高；不過上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。

氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫出現在2004年5月9日台東及2020年7月25日大武，都達40.2度；歷史6月高溫紀錄，1942年6月7日台東39.5度、2022年6月6日台東39.1度、2020年6月29日台北38.9度、2016年6月1日台北38.7度、2015年6月17日大武38.7度。

台東 氣象署 高溫

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