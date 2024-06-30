新冠升溫3／快篩試劑需求夯 藥師預估一個月後恐缺貨

繼生理食鹽水等輸液缺貨後，新冠快篩試劑恐也會出現缺貨。衛福部疾管署正經由基層診所發送免費快篩試劑，但數量僅有300萬劑，基層藥局協會理事長沈采穎表示，發完後，快篩試劑將回歸市場機制，但市售快篩試劑數量不多，以目前需求量高，預計市面上快篩試劑於1個月左右賣完。

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，疫情於7月中旬到達高峰，屆時確診將高達10萬人次，每周約有千例本土併發症病例，並提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

「家用快篩試劑在哪裡可以拿？可以買？數量夠嗎？」沈采穎說，這些問題是民眾最想知道的問題，該藥局每天都有民眾前來詢問，哪裡的診所可以領取免費快篩試劑？可見民眾需求不小，呼籲疾管署應公開可以領取免費快篩試劑的基層診所名單，讓民眾可以前往索取。

沈采穎說，食藥署應估算目前市面上還有多少快篩試劑，隨時掌握數量，一旦數量短缺，應協同業者是否可以快速進貨，滿足民眾需求，而就她了解，市面上快篩試劑預計於1個月內賣完，下一波新的快篩將在9月到貨，期間將會有1個月的空窗缺貨期，食藥署應及早因應。

沈采穎表示，新任食藥署長即將上任，呼籲新署長應傾聽基層藥師、民意的聲音，及早解決缺輸液、缺快篩、缺藥品的情形。