快訊

中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠升溫3／快篩試劑需求夯 藥師預估一個月後恐缺貨

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
基層藥師協會理事長沈采穎（左）表示，該藥局每天都有民眾前來詢問，哪裡的診所可以領取免費快篩試劑？可見民眾需求不小。本報資料照片
基層藥師協會理事長沈采穎（左）表示，該藥局每天都有民眾前來詢問，哪裡的診所可以領取免費快篩試劑？可見民眾需求不小。本報資料照片

繼生理食鹽水等輸液缺貨後，新冠快篩試劑恐也會出現缺貨。衛福部疾管署正經由基層診所發送免費快篩試劑，但數量僅有300萬劑，基層藥局協會理事長沈采穎表示，發完後，快篩試劑將回歸市場機制，但市售快篩試劑數量不多，以目前需求量高，預計市面上快篩試劑於1個月左右賣完。

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，疫情於7月中旬到達高峰，屆時確診將高達10萬人次，每周約有千例本土併發症病例，並提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

「家用快篩試劑在哪裡可以拿？可以買？數量夠嗎？」沈采穎說，這些問題是民眾最想知道的問題，該藥局每天都有民眾前來詢問，哪裡的診所可以領取免費快篩試劑？可見民眾需求不小，呼籲疾管署應公開可以領取免費快篩試劑的基層診所名單，讓民眾可以前往索取。

沈采穎說，食藥署應估算目前市面上還有多少快篩試劑，隨時掌握數量，一旦數量短缺，應協同業者是否可以快速進貨，滿足民眾需求，而就她了解，市面上快篩試劑預計於1個月內賣完，下一波新的快篩將在9月到貨，期間將會有1個月的空窗缺貨期，食藥署應及早因應。

沈采穎表示，新任食藥署長即將上任，呼籲新署長應傾聽基層藥師、民意的聲音，及早解決缺輸液、缺快篩、缺藥品的情形。

快篩試劑 沈采穎 食藥署

延伸閱讀

新冠升溫1／驚人！藥局防疫小物熱賣 這款銷量異軍崛起

新冠確診人數一周增加146例 新北：454家診所可提供快篩試劑

食藥署長吳秀梅將卸任 前長官陳時中傳LINE：心安理得

新冠快篩想自己買沒門…宜蘭藥局、超商都沒有 7月才會到貨

相關新聞

高捷岡山車站通車試營運 賴總統：高雄進步看得到

高雄捷運RK1岡山車站今天試營運啟航，總統賴清德出席表示，交通建設是進步繁榮的城市所必備，未來高雄進步絕對看得到。市長陳...

叉燒肉中藏2公分針頭？民眾投訴 衛生局6天後才稽查遭怨

吃燒臘吃到一半竟吃到針頭！有民眾在網路控訴，日前到中正區某餐廳用餐，結果吃到一半經發現長達兩公分針頭，事後投訴衛生局，卻...

新冠升溫1／驚人！藥局防疫小物熱賣 這款銷量異軍崛起

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預計7月中旬，疫情到達高峰，並建議民眾應戴上口罩。基層藥局藥師表示，新冠疫情升溫，民眾到藥局購...

新冠升溫2／疾管署免費快篩提早到 部分基層診所已發完

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，疫情於7月中旬到達高峰，屆時確診將高達10萬人次，每周約有千例本土併發症病例。為方便民眾...

新冠升溫3／快篩試劑需求夯 藥師預估一個月後恐缺貨

繼生理食鹽水等輸液缺貨後，新冠快篩試劑恐也會出現缺貨。衛福部疾管署正經由基層診所發送免費快篩試劑，但數量僅有300萬劑，...

交通新制上路遭質疑「大違停時代來臨」李孟諺：仍可以告發

交通新制今天上路，8項交通微罪不開放檢舉，遭外界質疑「大違停時代來臨」？交通部長李孟諺今受訪表示，雖然「限縮」檢舉違規，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。