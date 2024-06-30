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新冠升溫2／疾管署免費快篩提早到 部分基層診所已發完

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。本報資料照片
衛福部疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。本報資料照片

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，疫情於7月中旬到達高峰，屆時確診將高達10萬人次，每周約有千例本土併發症病例。為方便民眾及早確診，疾管署日前宣布，將於基層診所發放300萬劑免費快篩試劑，原規畫6月底到貨，7月開始發放，但疫情升溫，免費快篩已於上周到貨並開始發放，目前已有部份基層診所發完，新的一批快篩，將於本周陸續到貨，估計將於一周內發完。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，協助疾管署發放免費快篩疫苗，第一波診所數量高達2500家，第二波為1100家，原規畫6月底到貨的7月開始發放，但新冠疫情升溫，疾管署提早到貨，目前該診所快篩試劑已被領完，主要是如果前來就醫患者，家中有65歲以上長者等高風險族群，都會建議患者領取，方便家人檢測。

基層診所協會理事長林應然表示，該診所收治許多感染新冠病毒的患者，症狀多為發燒、咳嗽，病情輕微，看診後可以自行回家休息，但如果是症狀嚴重，或65歲以上長者等高風險族群，他都會請病人先用免費快篩試劑檢測一下，以確認是否感染新冠病毒。

林應然說，因此常看到病人就在診所門口立即快篩，很多人二條線確診，如果符合抗病毒藥物使用條件，就可以立即開立，而目前該診所還有免費快篩試劑，供民眾領取。

疾管署發言人曾淑慧表示，這次免費公費快篩試劑，將發放300萬劑，發完後已沒有庫存，往後快篩試劑將回歸市場機制，目前暫無再次採購公費快篩試劑的計畫，民眾若有快篩需求，需自行購買。

快篩試劑 疫情 疾管署

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