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新冠升溫1／驚人！藥局防疫小物熱賣 這款銷量異軍崛起

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠疫情再度進入流行期，衛福部疾管署建議配戴口罩，連帶藥局口罩銷售上升。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
新冠疫情再度進入流行期，衛福部疾管署建議配戴口罩，連帶藥局口罩銷售上升。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預計7月中旬，疫情到達高峰，並建議民眾應戴上口罩。基層藥局藥師表示，新冠疫情升溫，民眾到藥局購買防疫相關物品，前五大分別是口罩、快篩試劑、酒精、維他命C及喉糖，其中以喉糖銷售量約增加2成，最為異軍突起。

新冠疫情來了，從民眾的消費行為就可看出。開業藥師易麗珍表示，今年3、4月時，新冠疫情處於低檔，口罩、快篩乏人問津，但5、6月間新冠疫情升溫，疾管署又建議民眾戴口罩，連帶口罩銷量約增加5成，另酒精銷量也增加4成，且從原先堆購買小包裝，現在民眾多購買大包裝，回家後再分裝使用，而原本沒有人想要領取免費快篩試劑，最近2天民眾領取踴躍，幾乎已被領完。

此外，疫情期間，民眾多有咳嗽症狀，易麗珍說，為緩解喉嚨不適，消費者多購買喉糖或潤喉產品，銷量約增2成，為此波疫情正夯的疫情小物之一。

易麗珍觀察，此波疫情前後，民眾消費習慣也有所改變，疫情未升溫前，民眾購買口罩時，常錙銖必較，且喜歡有花色、圖案的口罩，疫情升溫後，民眾購買口罩時，已不在乎價格、花色、圖案等，而是「我現在就要戴，什麼口罩都好」。

基層藥局協會理事長、開藥藥師沈采穎表示，此波疫情中，喉糖確實備受歡迎，並因該藥局的免費快篩已被領取完，但仍有民眾前來詢問，因此上周開始販售快篩產品，一周來銷售踴躍，平均每天約賣出10盒；另維他命C等保健食品，銷售量也有增加。

口罩 快篩試劑 疫情

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