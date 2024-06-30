口服K他命藥物解難治型憂鬱症？專家：成癮風險仍在

國際最新二期臨床試驗研究指出，新型口服K他命藥物可望治療難治型憂鬱症。國內專家表示，可在家服用是此藥重要優點，且副作用較靜脈輸液低，但仍須小心成癮風險。

國際期刊「自然醫學」（Nature Medicine）於台灣時間6月24日發表這項藥物的二期臨床試驗結果，以231名難治型憂鬱症病患研究發現，新型口服氯胺酮藥錠（稱為R-107），可用於治療難治型憂鬱症；且比起既有鼻噴或靜脈輸液型的Ketamine（K他命）藥物，較少出現血壓升高等副作用。

衛福部食品藥物管理署副署長王德原告訴中央社記者，目前K他命在台共有5張許可證，但其中3張已註銷不得製造，剩下2張有效許可證分別為原料藥跟製劑。

根據食藥署藥品仿單查詢平台，目前在台灣，通過成分為左旋K他命（esketamine）的藥物，應與口服抗憂鬱劑併用，適用於「治療患有重鬱症且出現急性自殺想法或行為之成人的憂鬱症狀」。

王德原表示，台灣將K他命列為第3級管制藥品跟毒品，依法限於醫藥跟科學上使用，研究或臨床試驗須依法向食藥署申請，核准後才能使用；未來臨床試驗結果若要運用在修改適應症上，應依查驗登記規定辦理。

根據美國食品藥物管理局 （FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）定義，「難治型憂鬱症」是指病患在持續治療或試驗下，仍對至少2種抗憂鬱藥物沒有反應，估計至少占憂鬱症患者30%。新藥是否可望成為患者希望，台灣科技媒體中心並邀請國內專家解析。

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心研究員陳慧諴指出，過往靜脈輸液或鼻噴劑型藥物都必須在醫療院所使用，相當不方便，口服藥劑則讓患者可在家服用，符合國際發展趨勢。

成癮性方面，陳慧諴表示，物質愈快進入腦中產生快感，愈容易成癮，而靜脈輸液進入腦內較快，口服則要經腸胃道吸收，效果較慢，但風險仍在，須謹慎看待。

台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙指出，近年來臨床上應用K他命治療難治型憂鬱症的研究成果多不錯，在臨床上備受矚目，但安全性及成癮性仍是隱憂；且此藥就算上市，也可能面臨管制措施，影響將來實際使用狀況。