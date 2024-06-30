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高捷岡山車站通車試營運 賴總統：高雄進步看得到

中央社／ 高雄30日電
賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示他做總統要讓台灣平均發展，最先進產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今日參加高雄捷運岡山車站通車典禮，表示他做總統要讓台灣平均發展，最先進產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。記者劉學聖／攝影

高雄捷運RK1岡山車站今天試營運啟航，總統賴清德出席表示，交通建設是進步繁榮的城市所必備，未來高雄進步絕對看得到。市長陳其邁也宣布至8月底R24至RK1站試營運免費搭乘。

高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段自岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段今天起試營運。賴總統在陳其邁等人陪同下出席岡山車站試營運啟航活動。

賴總統致詞時笑說，他當行政院長時，針對這條捷運路線計畫，前市長陳菊和高雄立委都不給他考慮空間，其實他身為鄰居台南也必定給予支持，今天很高興看到開花結果。另外捷運黃線、小港林園線也已核定，未來高雄進步絕對看得到。

賴總統說，交通建設是進步繁榮的城市所必備，俗話說「路開到哪，生意就到哪」，有人潮就有錢潮，而捷運效益還比開路大，且這條路線可串連橋頭、楠梓、岡山，如能再串連到台南，把產業園區及台南、高雄連結起來，整個產業效益一定加倍。

賴總統並表示，南科產值已贏過竹科，這叫後發先至，同樣高雄也是後發先至，現在高雄要做南台灣的火車頭，繼續帶領台灣進步。此外，全面智慧化時代來臨，最先進產業未來也將往中南部移動，他為了南台灣發展，也一定支持高雄發展。

陳其邁致詞表示，台南、高雄是兄弟縣市，市民互訪綿密，希望在高雄、台南捷運串連後，讓市民往來更密切。他也宣布，即日中午12時起至8月31日試營運期間，岡山高醫站至岡山車站路段試營運免費搭乘。

捷運局長吳嘉昌說，捷運岡山車站周邊東、西兩側基地規劃聯合開發，西基地面積約3498平方公尺，預估投資金額新台幣27億元，預計開發23層住商綜合大樓；東側基地面積3158平方公尺，投資金額預估25億元，將與台鐵合作開發。

高雄市捷運局指出，此次捷運將由岡山高醫站往北延伸新增1座岡山車站，並與台鐵岡山站銜接轉乘，大岡山居民，可於此站轉乘上車，對於有就醫需求的老人家、上下課的學生、通勤上班族及外地旅客，帶來更大的交通便利與安全。

高雄捷運岡山路竹延伸線主要服務岡山、路竹、湖內等地約35萬民眾，並串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區及南科高雄園區等4大科技園區，兼顧服務產業與生活圈，打造大高雄地區30分鐘生活圈。

台南 岡山 高雄捷運

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