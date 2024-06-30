交通新制上路遭質疑「大違停時代來臨」李孟諺：仍可以告發

交通新制今天上路，8項交通微罪不開放檢舉，遭外界質疑「大違停時代來臨」？交通部長李孟諺今受訪表示，雖然「限縮」檢舉違規，但是警察還是可以告發處罰；修法調整的原因是目前停車設施不足，供需不足違停，造成檢舉量龐大與警力處理檢舉案件困擾。

最新檢舉新制版本，包含未戴安全帽人行道及行人穿越道違停等5項，民眾可以檢舉，另有8項例如行車用手機吸菸、橋樑隧道快車道路口公車站違停、並排停車等不開放檢舉；至於違規記點部分，必須當場由警察攔檢，確認駕駛人身分才納入記點，科技執法與民眾檢舉都不會記點。

新法雖然可以避免檢舉魔人惡意且大量檢查，但也遭到外界質疑「開放大違停的時代來臨？」

交通部長李孟諺今天到宜蘭參加活動時受訪表示，有些項目不列入記點，有些項目不能檢舉，造成「限縮檢舉」，但是這些違規的項目都還是可以罰款，如果有違規還是需要被處罰，包括警察都可以直接進行告發，呼籲民眾守法，不能違反相關規定。

李孟諺說，目前只有有局部做調整，調整的原因主要是因為停車設施興建不足，在供需失調公司不是很完整失調的狀況，如果有一些檢舉，確實會造成檢舉量非常大，造成警力再處理上的困擾，所以修法上做調整，籲民眾守法，還是有罰款規定的存在。