叉燒肉中藏2公分針頭？民眾投訴 衛生局6天後才稽查遭怨

吃燒臘吃到一半竟吃到針頭！有民眾在網路控訴，日前到中正區某餐廳用餐，結果吃到一半經發現長達兩公分針頭，事後投訴衛生局，卻等到事發過後6天才派員稽查，其間店家仍正常出餐營業。北市衛生局表示，已通知相關協會輔導養豬戶，避免屠宰後針頭消費市場影響飲食安全，針對店家缺失已要求限期改善。

民眾在網路控訴，本月12日前往中正區某知名燒臘店用餐，結果在叉燒肉中吃到異物，拿出來發現竟是2公分長的醫療用針頭，當場向店家反應，業者下午致電道歉表示，可能為上游廠商遺留針頭，希望留針頭跟上游廠商反應。不過民眾認為針頭是物證所以拒絕留置，並報警處理。

民眾也感嘆，這起事件讓他感受身為普通市民渺小，原來大多數人認知的報警處理是錯誤的，而是需通報衛生單位協助，但聯繫衛生局後，卻被告知此事件無法立即派人僅能先上網立案並安排時間處理，直到18日才派員稽查，讓人無法理解，「去年才發生國小營養午餐出現針頭事件，是否食品安全鏈結真的出現了漏洞。」

北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，18日已到現場稽查，食材未見有異物，但發現業者登入未更新、未立即出示從業人員體檢、病媒防治記錄、豬肉進貨單據及冰箱溫度記錄等缺失，已要求限期改善，屆期複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項及第3項，分別處6萬元以上2億元以下或3萬元以上300萬元以下罰鍰。

林冠蓁也說，已通知中華民國農會、中華民國養豬合作社聯合社加強輔導養豬戶，預防注射針頭發生扭斷留在豬體內時，該頭豬應立即記號處理，避免屠宰後隨豬肉流入消費市場影響飲食安全。