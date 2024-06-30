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太魯閣布洛灣掉百噸巨石今傍晚搶通 中橫明起增一時段放行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線178公里布洛灣路段今天道路上邊坡坍方，數塊巨石滾落路面阻斷交通，其中最大長約4公尺，估計重量逾百噸以上，太魯閣工務段立即趕往搶修。圖／太魯閣工務段提供
台8線178公里布洛灣路段今天道路上邊坡坍方，數塊巨石滾落路面阻斷交通，其中最大長約4公尺，估計重量逾百噸以上，太魯閣工務段立即趕往搶修。圖／太魯閣工務段提供

台8線中橫公路東段大禹嶺至天祥，受地震與大雨影響，落石頻率較高，公路局採分時段管制放行，天祥至太魯閣口路段除了3個時段外，自7月開始，多開放10時時段放行。不過，今天台8線178公里布洛灣路段突然坍方，百噸巨石占據車道，太魯閣工務段緊急搶修，預計今天下午5時搶通。

403地震後，台8線災情嚴重，公路局太魯閣工務段緊急搶修後，天祥至太魯閣口（167.7公里至184.5公里）路段，不分平日、假日，每天放行3個時段，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時、下午4時30分至下午5時30分。

太魯閣工務段日前與大天祥地區住民、各業者代表及相關機關單位等溝通後，考量民生與農產、經濟物資運送進出需求，決定7月起，台8線大禹嶺至太魯閣路段增加放行時間。每天上午10時增加放行1次，（限於10時前已抵達天祥或閣口兩端管制點的停等車輛），下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分至隔日上午7時夜間封閉管制。

太魯閣工務段指出，每天管制放行前，搶修團隊將巡路並排除路面障礙，不排除或有延後放行或暫停放行。管制放行時段內，如行經災修工區，遇臨時路況或施工需要等，有影響行車安全之虞時，如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑、零星邊坡土石泥流漫溢等情形，將採機動管制。

另外，台8線178公里布洛灣路段今天上午9時許道路上邊坡突然發生坍方，數塊巨石滾落路面阻斷交通，其中最大長約4公尺，估計重量逾百噸以上，太魯閣工務段立即動員人員、機械趕往搶修，初步預估於下午5時搶通。

因此，原訂天祥至太魯閣中午12時至下午1時放行時段取消，由天祥與閣口（砂卡礑）兩端管制點勸離停等車輛，下午原訂4時30分至5時30分放行時段，將視現場搶通時間而定。

台8線178公里布洛灣路段今天道路上邊坡突然發生坍方，公路局太魯閣工務段立即動員人員、機械趕往搶修，初步預估於下午5時搶通。圖／太魯閣工務段提供
台8線178公里布洛灣路段今天道路上邊坡突然發生坍方，公路局太魯閣工務段立即動員人員、機械趕往搶修，初步預估於下午5時搶通。圖／太魯閣工務段提供

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