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國旅市場變化 飯店業者：散客變多、深度旅遊夯

中央社／ 台北30日電

COVID-19疫情相對趨緩後，國旅市場逐漸改變，礁溪老爺酒店總經理唐伯川指出，團客變少、散客變多，走向精緻化旅遊，且深度旅遊更是旅客的最愛。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對趨緩後，不少台灣民眾紛紛選擇出國旅遊，也讓在疫情期間的國旅大爆發退燒。

為了吸引旅客，礁溪老爺酒店日前封館整修，6月重新開館營運，以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心將全館150間客房全面整修，房內設備包含床墊、沙發、電視、浴池及地板等都更新。

礁溪老爺酒店總經理唐伯川告訴中央社記者，疫情趨緩後，國旅市場出現變化，過去會有很多大型遊覽車的團體旅客，現在不僅團客變少，大型遊覽車也變成小巴，走向精緻化旅遊。

除此之外，唐伯川說，因為經過疫情洗禮，國旅的散客變多，因此因應市場變化，這次改裝針對常客增加特殊服務，打造「茶寮清泉」空間，給來10次以上的常客使用，希望可透過軟硬體改裝抓住常客客群。

由於近年深度旅遊受到旅客喜愛，唐伯川表示，近年來入住3天2夜甚至以上的旅客變多，因此在館內設施上也有針對這部分更新，像是兒童遊憩區、宴會廳等。

唐伯川說，未來2到3年間陸續還會有小型改裝，像是戶外設施就是未來改裝更新的目標之一。

針對旅宿業缺工方面，唐伯川指出，缺工是全球現象，為了要留住員工，不僅在員工薪資上進行調整，提供的員工宿舍也重新翻修，打造共享廚房、洗衣區、交誼區等空間，並提供按摩椅、廚具設備等，要讓員工願意留在飯店工作。

唐伯川指出，去年老爺酒店實施的壯幫手計畫，就吸引超過1000名民眾報名，當時錄取128名，有70名後續留任聘用，甚至轉為正職。

出國旅遊 疫情

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