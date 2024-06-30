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中橫公路布洛灣路段坍方巨石滾落 估下午5時搶通

中央社／ 花蓮縣30日電
中橫公路台8線178k布洛灣路段30日上午道路上邊坡突然坍方，數塊巨石滾落路面，道路雙向受阻。（公路局東區養護工程分局提供）中央社
中橫公路台8線178k布洛灣路段30日上午道路上邊坡突然坍方，數塊巨石滾落路面，道路雙向受阻。（公路局東區養護工程分局提供）中央社

中橫公路台8線178k布洛灣路段今天上午9時許道路上邊坡突然坍方，數塊估計重逾百噸以上巨石滾落路面，阻斷交通，工務段獲報立即動員人員、機械趕往搶修，初估下午5時搶通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，省道台8線178k布洛灣路段邊坡上午突然坍方，數塊巨石滾落路面，其中最大的約4公尺×3公尺×3公尺立方，道路雙向均受阻，所幸當時已逾放行時段，無車輛通過。

東區養護工程分局太魯閣工務段表示，接獲通報後立即動員人員、機具前往搶修，初步預估將於下午5時搶通；原訂天祥至太魯閣中午12時至13時放行時段取消，並由天祥與閣口（砂卡礑）兩端管制點先行勸離停等的車輛。

下午原訂4時30分至5時30分的放行時段，不排除將視現場搶通時間而可能延後放行。

公路局籲請用路人，地震過後及豪雨或連續降雨期間，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

中橫公路 太魯閣 東區

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