缺牙影響飲食與吞嚥 及早維持口腔健康

「口腔若不健康會影響牙齒，導致吞嚥困難！」學者黃純德30日於研討會從口腔角度探討吞嚥困難，他提醒說，若口腔不健康，蛀牙、牙周病與缺牙等口腔問題都會導致吞嚥困難，進而影響日常生活飲食與情緒；他建議多次清潔牙齒維護口腔健康。學者孫淑芬則提醒醫生，可適當採用纖內視鏡吞嚥評估（FEES）作為治療吞嚥困難的療法。

口腔健康影響吞嚥

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學會理事長王亭貴表示，我國在2018年成為超高齡化社會，老化造成吞嚥困難非常常見，因此希望透過說明高齡者常遇到的咀嚼與口腔衛生問題，還有介紹FEES等治療方式，讓更多人了解如何因應高齡化、失智症等原因造成的吞嚥困難。

高雄醫學大學教授黃純德指出，吃東西不只攝取營養，還有感覺的問題，因此維持良好的口腔健康以維持咀嚼功能很重要，才能幫助營養吸收、預防過敏，甚至減少失智症發生。他解釋，吞嚥很重要的部分是「如何知道何時吞下去」，這就是牙齒牙周膜的功能，若沒有維持好口腔健康，容易產生蛀牙、牙周病，進而影響吞嚥。

注意口腔衰弱與假牙

「缺牙、牙結石與牙周病都可能造成吞嚥困難！」黃純德說，近年來口腔衰弱症，還有假牙裝置不當也會造成吞嚥困難，若有牙結石、口咽分泌物等都要協助個案維持口腔清潔或拔牙，避免出現後續的感染與吸入性肺炎。他提醒，有研究指出，有口臭、口咽分泌物、乾口症與抗拒刷牙狀況者，罹患吸入性肺炎的機率比一般高出4倍。

黃純德說，吞嚥要維持正常，上下顎咬合需要能夠在吞嚥時能輕輕閉合，另外近年來也有「8020」的概念，就是「80歲還要有20顆有功能的對咬牙」，而改善口腔健康也有助牙齒維護，減少吞嚥困難的問題。

分次刷牙減少風險

針對本報記者提問，如何培養正確刷牙習慣以改善口腔健康？黃純德表示，針對硬組織（牙齒部分），牙縫與牙齦需要注意避免殘渣，若每天早上刷牙，各系統都尚未準備好，容易讓更多細菌進入身體，因此建議每天多次清潔，睡前一定要刷牙，減少口腔細菌孳生量。

另外，黃純德提醒，口腔上顎與舌頭等軟組織部分也要清理，並搭配口腔運動操，就可以更好維持口腔健康。



高雄榮總復健部教授孫淑芬表示，FEES有助了解病人吞嚥解剖結構與生理機轉，評估病友是否可由口進食，並判斷適合病友的飲食種類與方便消化的食糰大小。此外，家屬與病友可在螢幕上看到吞嚥過程與嗆咳嚴重性，有助學習正確的吞嚥動作。

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