失智者難健康飲食 醫：營養不良恐加速疾病惡化

照顧失智症患者，營養是大問題。醫師指出，患者可能因認知功能下降、不再認識食物與餐具而吃得不健康，營養不良恐加速疾病進程，形成惡性循環，肌肉量降低更與死亡風險有關。

全台共約35萬人患有失智症，台灣又將邁入超高齡社會，相關照護議題日趨重要。林口長庚醫院神經內科部失智症科醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊今天在「高齡長者吞嚥困難治療與復健照護新趨勢」學術研討會，就失智症飲食障礙與相關議題進行專題演講。

徐文俊指出，失智症是一群症狀的組合，其中以記憶力、定向力、判斷力、計算力、抽象思考力、注意力、語言等認知功能障礙為主，且症狀嚴重程度可能影響其人際關係、工作能力與獨立生活能力。

值得注意的是，失智症進程會影響患者飲食與營養。徐文俊說明，除了疾病晚期可能有吞嚥困難，早期與中期也可能出現購物、食物儲存和準備方面問題，如不再知道如何吃得健康，或忘記自己是否已吃過飯，喪失飲食技能、不知道如何處理眼前食物或餐具等，進而改變飲食習慣，造成體重減輕或營養攝取不均衡。

徐文俊說，失智症早期個案常見體重過度減輕問題；若沒有特別控制飲食和運動，3個月內體重卻減輕5%到10%，就要注意，恐連帶加速疾病進程、認知能力下降，形成惡性循環，且肌肉量減少也與死亡風險增加有關。

失智症患者也可能偏愛某種食物，徐文俊舉例，自己就曾遇過患者變得非常喜歡喝沙士、吃甜食，導致糖分攝取過量。而照顧者的壓力和負擔，可能加劇失智者營養問題，增加阿茲海默症患者不良飲食行為及體重減輕風險；此外男性照顧者常較不熟悉家務，在烹飪技巧與營養知識上較需額外支持。

失智者營養狀況，徐文俊提醒，尤其需要注意維生素B12和葉酸攝取，否則會進一步造成患者活動力下降；尤其失智症患者常同時患有糖尿病，而降血糖藥Metformin會影響維生素B12吸收，因此臨床醫師可能要考慮減少降血糖藥物使用，或提醒家屬額外補充營養品，避免患者沒精神。