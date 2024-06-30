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小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

聯合新聞網／ 綜合報導
近來台灣天氣熱炸，不少人外出會攜帶手持隨身風扇降溫。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
近來台灣天氣熱炸，不少人外出會攜帶手持隨身風扇降溫。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

近來台灣天氣熱炸，一踏出門就能感受到熱烘烘的溫度，不少人外出會攜帶手持隨身風扇降溫，不過台電提醒，之前曾有一些爆炸案例，因此在使用時要特別注意「3不1要」。

台電昨（29日）在臉書發文指出，現在市面上的手持隨身風扇，較常見的是使用可充電式鋰電池，之前曾有一些鋰電池爆炸的案例，因此一定要注意用電安全，注意「3不1要」。

不重摔

如果手持風扇遭到重摔，可能導致鋰電池內部零件受損短路，鋰電池如果受到外力撞擊或擠壓等，也易讓電池變形，增加爆炸起火的風險。

不過熱

使用手持風扇時應避免高溫環境，也要避免過度充電，勿在無人看管或睡覺時充電，以免電池過熱膨脹釀災，如果發現電池有過熱或膨脹現象，也要立即停用。

不潮濕

潮濕易造成電池內部損壞故障，所以使用手持風扇時，也要注意防水防潮。

要有商品檢驗標識

手持移動充電式電風扇，已列入經濟部標檢局「應施檢驗商品」，大家在選購隨身風扇時，記得要認明BSMI（經濟部標準檢驗局）認證合格的電池，更有安全保障。

台電 爆炸 高溫

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