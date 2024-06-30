7月交通新制一次看！宜花東振興觀光 高鐵彰化、雲林多15班

明天將邁入7月，而自7月1日起有不少交通、觀光新政策上路，包含台鐵開通「嗶乘車」、推動宜花東地區觀光，另外道路8項微罪今天起限縮檢舉。

●花東振興觀光

0403花蓮強震重創當地觀光，觀光署推出系列振興方案，包含Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案）、獎勵旅行業推廣花東團體旅遊（台東地區）、提高花東地區境外包機獎助額度、台灣好行景點接駁公車服務及台灣觀巴旅遊套裝行程票價優惠擴及宜蘭地區。

Taiwan PASS 台鐵版，享2人同行1人免費優惠，限量3500套，預計實施至9月30日或經費用罄時，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東間，內容包含「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」。

觀光署花蓮地區自由行、團體旅遊補助已於6月起上路，7月起相關振興方案也將接連上路。台東部分，7月1日至9月30日住宿台東縣合法旅宿旅遊團，自由行平日（周一至四）每人每房補助1000元，團體旅遊每團最高獎助1.5萬元，每家旅行業以申請2團為限。

「推動花東永續旅遊境外包機計畫」7月1日至12月31日，針對飛航至花東地區機場的境外包機提供獎助經費。日本地區從每架次38.5萬元提升至42萬元；韓國及東南亞（菲律賓除外）地區從每架次33.5萬元提升至36萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區從每架次28.5萬元提升至30.5萬元。

●觀光振興擴及宜蘭

觀光署考量宜蘭地區同樣受到0403花蓮地震影響當地觀光，7月1日至12月31日持電子票證（含行動支付），搭乘台灣好行4條路線享客運票價免費，包含國光客運的壯圍沙丘線、宜蘭東北角海岸線；葛瑪蘭客運的礁溪線；首都客運的冬山河線等，另外，台灣觀巴套裝旅遊行程12條遊程享2折優惠。

●台鐵開放悠遊付

為提升服務品質及便利性，7月1日起全面開通悠遊付App「嗶乘車」服務，目前開放具備NFC功能的Android手機，旅客使用Android版本6.0 （含）以上的手機，透過下載悠遊付App，開啟「嗶乘車」功能，就能感應進出閘門，節省購票時間，並可透過手機線上方式進行加值。

●高鐵彰化、雲林多停15班

疫後台灣高鐵運量大幅成長，高鐵公司宣布，7月1日起增加43班次列車，其中南下23班、北上20班，每周共1103班次列車；其中，台中以南各站旅客長期呼籲高鐵增班，此次就增加15班皆停靠彰化、雲林、嘉義與台南等站的列車。

高鐵公司指出，7月起針對台中以北、旅運需求較高的區間，增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站；另對台中以南旅客，增開包含南下10班、北上5班，共15班次皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車，滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

●用路8項微罪限縮檢舉

總統府上月發布總統令修正「道路交通管理處罰條例」，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪不開放檢舉，警方取締仍可開罰。

另外，有5項交通微罪經討論仍維持開放民眾檢舉，包含機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；於身心障礙專用停車位違規停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車；不依順行方向臨時停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。

交通部表示，配合裁罰細則和道安講習辦法等子法預告修正已報請行政院核定，依照原規畫確定於6月30日生效上路。