快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

民主基金會遭爆卡執行長人事案 真正用意在卡韓國瑜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

焚風發威！太麻里39.9度極端高溫 17縣市熱爆

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高溫炎熱，不少民眾前往自來水博物館戲水降溫。記者曾原信／攝影
高溫炎熱，不少民眾前往自來水博物館戲水降溫。記者曾原信／攝影

根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時18分，台東縣太麻里（2）測站出現39.9度極端高溫，其次是台東縣金崙的39.2度、台東縣太麻里（1）測站38.7度。

西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

未來1周是高溫炎熱天氣，今明兩天東南部留意焚風發生情形。圖／中央氣象署提供
未來1周是高溫炎熱天氣，今明兩天東南部留意焚風發生情形。圖／中央氣象署提供

台東 高溫

延伸閱讀

太麻里38.6度！氣象署證實海溫達30度「正常偏高」 至少再熱7天

好熱！ 高溫上看38度 吳德榮：午後大雷雨 注意雷擊豪雨威脅

各地持續高溫！明南部地區留意較大雨勢 全台除1縣市齊飆逾36度

未來一周午後雷雨狂襲！中南部明天起雨勢更猛烈 2地方恐再飆37度高溫

相關新聞

7月交通新制一次看！宜花東振興觀光 高鐵彰化、雲林多15班

明天將邁入7月，而自7月1日起有不少交通、觀光新政策上路，包含台鐵開通「嗶乘車」、推動宜花東地區觀光，另外道路8項微罪今...

焚風發威！太麻里39.9度極端高溫 17縣市熱爆

根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時18分，台東縣太麻里（2）測站出現39.9度極端高溫，其次是台東縣金崙的39.2度...

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

近來台灣天氣熱炸，一踏出門就能感受到熱烘烘的溫度，不少人外出會攜帶手持隨身風扇降溫，不過台電提醒，之前曾有一些爆炸案例，因此在使用時要特別注意「3不1要」。

叉燒肉中藏2公分針頭？民眾投訴 衛生局6天後才稽查遭怨

吃燒臘吃到一半竟吃到針頭！有民眾在網路控訴，日前到中正區某餐廳用餐，結果吃到一半經發現長達兩公分針頭，事後投訴衛生局，卻...

交通新制上路遭質疑「大違停時代來臨」李孟諺：仍可以告發

交通新制今天上路，8項交通微罪不開放檢舉，遭外界質疑「大違停時代來臨」？交通部長李孟諺今受訪表示，雖然「限縮」檢舉違規，...

太魯閣布洛灣掉百噸巨石今傍晚搶通 中橫明起增一時段放行

台8線中橫公路東段大禹嶺至天祥，受地震與大雨影響，落石頻率較高，公路局採分時段管制放行，天祥至太魯閣口路段除了3個時段外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。