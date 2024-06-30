焚風發威！太麻里39.9度極端高溫 17縣市熱爆

根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時18分，台東縣太麻里（2）測站出現39.9度極端高溫，其次是台東縣金崙的39.2度、台東縣太麻里（1）測站38.7度。

西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣為黃色燈號。