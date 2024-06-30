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胸悶當中暑 高溫熱出心肌梗塞！醫：多喝水是關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中央氣象署持續發布高溫警戒，民眾除了要預防中暑，也要小心心血管疾病。本報資料照片
中央氣象署持續發布高溫警戒，民眾除了要預防中暑，也要小心心血管疾病。本報資料照片

連日天氣高溫悶熱，衛福部統計，6月截至27日有609人次熱傷害，已超越去年6月517人次。國泰綜合醫院心血管中心臟加護病房主任張釗監表示，夏季氣溫特別高的時候，心肌梗塞或急性冠心症發作的人數也會變多，因為天熱汗水流失，若水分補充不足，易使血液變黏稠，增加心血管風險。

張釗監說，氣溫升高會讓體表血管擴張，增加心臟負荷；在大太陽底下汗珠狂冒，身體水分不斷蒸發。若沒有適時補水分，且電解質失衡，使得血液變濃，容易出現堵塞狀況，嚴重時恐會導致心肌梗塞，甚至腦中風。

心肌梗塞有3個前兆：持續胸痛、胸悶、呼吸困難，不過上述症狀與夏天的熱傷害相似。張釗監說，當氣溫飆高，超過人體所能負荷的38度時，熱調節功能便會失效，導致熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭、熱中暑等「熱傷害」。

熱中暑是熱傷害中最嚴重的類型，衛福部持續宣導「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」預防中暑4招。老人、嬰兒及幼童、慢性病患、運動員及戶外工作者屬於易中暑高危險群，更要注意高溫警戒，積極防曬、增加水分攝取。

張釗監說，中暑初期，身體會感覺很熱、皮膚乾且發紅、心跳及呼吸加快。若體溫超過40度，會導致中樞神經系統異常，出現意識不清、昏迷、休克，應盡速將患者移至陰涼通風處休息、設法降低體溫。

高溫引發各種不適、熱出一身病，張釗監說，心肌梗塞與中暑的症狀相似，前者要從健康飲食、控制體重、戒菸、規律生活來防範，夏日在外要注意補充水分。後者則要做好防曬、避免在大太陽底下活動，隨時補充水分，不要等到覺得口渴才喝水。

心肌梗塞與中暑的症狀除了胸悶、頭暈、頭痛易搞混，其他有跡可循。「多喝水」是避免高溫對心臟血管造成傷害的方法，也是防中暑的關鍵。

心肌梗塞與中暑的症狀

心肌梗塞：胸悶或胸痛、冒冷汗、呼吸喘、頭暈、心悸

中暑：口渴、疲倦、全身無力、頭暈、頭痛、臉色蒼白、皮膚乾且發紅

中暑 心肌梗塞 高溫

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