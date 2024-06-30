太麻里38.6度！氣象署證實海溫達30度「正常偏高」 至少再熱7天

根據中央氣象署觀測資料，還沒到中午，台東縣太麻里（1）測站已經出現38.6度高溫。中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來1周是高溫炎熱天氣，今明兩天東南部留意焚風發生情形。未來1周留意午後雷陣雨，今明兩天中南部偶有雨。

氣象署發布高溫資訊只有新竹市除外，曾昭誠表示，西半部高溫明顯，尤其是在近山區、離海邊比較遠，新竹市比較偏海邊，受到海陸風調節的條件比較多。

最近仍然是上午多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。曾昭誠表示，今明兩天台灣處於西南風環境，所以中南部可能一整天不定時陣雨或雷雨，其他地區注意午後雷陣雨發展。溫度部分，未來1周持續是高溫炎熱天氣。

曾昭誠表示，台灣附近雲量偏少，主要是受到台灣東方的太平洋高壓影響，目前太平洋高壓比較退一點點，台灣目前偏西南風環境，台灣西南方海域有雲系持續朝台灣方向移動，這些雲系進來之後，中南部地區尤其是沿海，一整天不定時有陣雨或雷雨發生。其他地區中午之前都是多雲到晴天氣，下午要特別留意午後雷陣雨的發展。

今天台灣附近風向比較偏西南風，會一直影響到明天。曾昭誠表示，周二過後，太平洋高壓慢慢回到台灣附近，且太平洋高壓逐漸增強的過程中，就會轉為東南風環境。原本中南部地區沿海的陣雨或雷雨會趨緩，全台回到晴朗炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，且維持到周六都是類似的天氣狀況。

曾昭誠表示，太平洋高壓的位置會持續向北邊移動，所以高溫炎熱天氣到周六會慢慢趨緩，各地高溫仍然會有30度以上，但37、38度極端高溫天氣會趨緩一些些。

未來1周溫度趨勢，曾昭誠表示，各地33至36度左右，尤其在整個西半部地區，極端高溫還是會發生。今明兩天西半部普遍有接近到36度左右的溫度，中南部內陸近山區更可能有37度上下的極端高溫出現。周二之後慢慢轉為東南風，極端高溫情形會轉為在中南部近山區的位置，也都還是會有37度上下的極端高溫機會。

曾昭誠表示，太平洋高壓可能會持續向北方移動，所以到比較後期的時候，溫度還是會比較高，但主要溫度會在32度以上，接近36度左右。

未來1周降雨趨勢，曾昭誠表示，今天受到西南風影響，中南部整天有不定時陣雨或雷雨，可能會有間歇性降雨，「一陣雨持續的時間不多，但可能一整天斷斷續續降雨發生」。其他地方包括中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區午後都會有明顯的午後雷陣雨發展，且未來1周都有類似情形；尤其周二至周六午後降雨可能會下得晚一點點，入夜後還會下一陣子。

曾昭誠表示，中南部降雨，明天西南風慢慢減弱，整體降雨稍稍趨緩。周二至周六台灣附近風場轉為偏東南風，西南部的降雨就會比較少了。