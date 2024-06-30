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整理包／病人急症在宅照護？ 7月1日啟動一次看懂

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署「在宅急症照顧模式」試辦計畫，針對急診一般民眾、照護機構住民、居家醫療個案三大族群，一旦出現肺炎、尿路感染、軟組織感染三大適應症時，即可啟動在宅急症照顧，新制7月1日上路。本報資料照片
衛福部健保署「在宅急症照顧模式」試辦計畫，針對急診一般民眾、照護機構住民、居家醫療個案三大族群，一旦出現肺炎、尿路感染、軟組織感染三大適應症時，即可啟動在宅急症照顧，新制7月1日上路。本報資料照片

失能或疾病特性而造成病人外出就醫不便，衛福部健保署為提升就醫可近性，7月1日正式實施「在宅急症照護試辦計畫」，什麼是在宅急症照護？適用患者有哪些？可以為患者省下多少錢？讓讀者一次看懂。

• 在宅急症照護是什麼？

1. 健保署105年起推動「居家醫療照護整合計畫」，透過醫院、診所等單位轉介，改善不同類型居家醫療照護片段式的服務模式，提供緊急諮詢訪視、山地離島地區遠距會診，以整合性全人照護，包括居家護理、呼吸器依賴居家照護、安寧居家療護。

2. 110年，輔導建置在宅長期支援診所（急重症）試辦計畫，推動在宅長照及在宅住院。

3. 111年，將遠距科技智慧照護應用急重症暨安寧病患在宅住院創新模式計畫，個案合作診所可藉由遠距生理監測，即時及延續性監測病況，並藉由iCue智慧離床感測器，即時並持續監測病人呼吸和離床情況。

4. 113年7月1日起，健保署正式實施「在宅急症照護試辦計畫」。

實施多年的「居家醫療照護整合計畫」，其中未包括在宅急重症照顧，且照護機構住民的醫療需求未被滿足，為讓此類急重症病人，也能獲得良好照顧，減少不必要的住院，實施「在宅急症照護試辦計畫」。

• 哪些族群、哪些症狀可以選擇在宅急症照護？

「在宅急症照護試辦計畫」是提供病人住院的替代服務，減少急診及住院情形，也減少照護機構住民因急症往返醫院，以強化各層級醫療院所進行垂直轉銜合作，健保署預估，受惠人數逾5000人。

收案三大對象：

1. 居家醫療急症患者個案

2. 照護機構住民（如長照機構住民）

3. 急診感染症輕症的行動不便民眾

收案對象三大適應症：

1. 肺炎

2. 尿路感染

3. 軟組織感染

• 在宅急症照護時，醫護人員提供哪些醫療服務？

「在宅急症照護試辦計畫」醫療服務：

1. 醫師、護理師及其他醫事人員訪視、訪談

2. 視訊診療輔助

3. 藥品處方調劑

4. 協助連結長照資源

5. 個案健康管理

6. 遠端監測，如經遠距生理監測，以即時及延續性監測病況，並藉由iCue智慧離床感測器，即時並持續監測病人呼吸和離床情況

• 如何申請在宅急症照護？

參與對象須以參加醫院相關居整計畫、居家照護及安寧居家療護，或是照護機構須參與「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」。

一般民眾：撥打1966(衛福部長照專線)，以評估個案狀況，協調至鄰近醫院的居整等相關計畫，再由醫院評估收案，或至鄰近醫院詢問。

照護機構住民：詢問入住的照護機構人員，在宅急症照護相關服務。

• 參與在宅急症照護試辦計畫，民眾可以省下多少錢？

若是以肺炎患者療程為9天計算，以往採用居家醫療照護整合計畫的身份參與，以111年平均每人住院費用為7萬7204元，而民眾部分負擔以10%計算為7720元，當參與在宅急症照護試辦計畫後，平均每人住院費用為6萬4197元，而民眾部分負擔為2470元，共可以省下5250元。

尿路感染患者於部分負擔，可以省下3024元；軟組織感染患者可以省下2605元。

• 在宅急症照護優點、挑戰？

優點：鼓勵醫事服務機構連結社區照護網絡，提供住院替代服務，降低病人住院日數 或減少不必要的住院。此為尊重病人在家接受治療的意願、減少病人及家屬往返醫院與照顧負擔、降低住院期間交叉感染的風險。

挑戰：在宅照顧須考量民眾與家屬就醫觀念，有些家屬反應，寧可待在醫院急診走廊，也比在家中治療安心，家屬就醫觀念仍須改變。

健保署 患者 長照

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