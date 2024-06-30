整理包／通訊診察治療服務對象？ 7月1日上路一次看懂
衛福部醫事司為提升就醫可近性，7月1日正式新修訂「通訊診察治療辦法」，什麼是通訊診療？適用患者有哪些？讓讀者一次看懂。
• 通訊診察治療是什麼？
以往醫師診療、開藥，必須實際看到病人才可以執行，衛福部醫事司於107年通過「通訊診察治療辦法」，納入山地、離島、偏僻地區民眾，及長照機構病人、急性住院病人出院返家後的追蹤照護及在宅醫療等特殊情形，透過遠距通訊設備，即可獲得醫院醫師的診療及開藥。
通訊診察治療提升醫療服務的連續性及近便性，確保醫病安全、通訊安全兼具醫療品質、分級醫療。新冠肺炎疫情期間，民眾就醫多有所限制，衛福部放寬「通訊診察治療辦法」，如擴大特殊情形病人適用範圍、放寬開立處方箋、增加得通訊診察項目等，並加強資安規範；疫情過後，衛福部宣布修正辦法，並在今年7月1日上路。
• 哪些醫療項目可以進行通訊診察治療？
衛福部表示，除了原先的急性後期照顧等5類對象，新法還新增5類特殊對象，包含「慢性病照護計畫收案病人」、「疾病末期照護」、「矯正機關收容照護」、「行動不便照護」、及「災害、傳染病或其他重大變故照護」，總共有10類對象，預估受惠人數達247萬人。
1. 急性後期照顧
2. 長期照顧服務
3. 國際醫療照護
4. 疾病末期照護
5. 行動不便照護
6. 矯正機關收容照護
7. 災害、傳染病或其他重大變故照護
8. 居家醫療照護
9. 家庭醫師收治照護
10.慢性病照護計畫收案病人
衛福部表示，新修訂「通訊診察治療辦法」修改了可線上看診的情形，包含前七類「實施計畫經衛生局審查通過」與後三類「符合健保包裹式給付計畫」情形。
• 通訊診察治療提供哪些醫療服務？
1. 診察
2. 詢問病情
3. 開給方劑
4. 衛生教育
5. 開立處置醫囑
6. 原有處方之調整或指導
7. 會診
8. 提供醫療諮詢
9. 精神科心理治療
10.開立檢查、檢驗單
• 如何進行通訊診察治療？
衛福部表示，民眾如欲通訊診察，應於看診前先詢問醫師，自己是否符合資格。看診時使用實體或虛擬健保卡，看診後如需服藥，醫師開立電子處方箋，患者持電子處方箋到社區藥局領藥、繳費；如行動不便者由醫師或藥師到宅醫療及送藥。
• 線上看診的開藥規定，三大情形開放醫師給藥：
1. 初診開藥：國際醫療、矯正機關收容照護，或災害、傳染病或其他重大變故，無法線下就醫者
2. 複診開藥：所有特殊情況皆適用
3. 開立管制藥品：屬於慢性病照護之精神病照護、疾病末期照護
• 線上看病安全嗎？資安有保護嗎？
衛福部表示，「通訊診察治療辦法」的資訊系統涉及病歷資料的傳輸、交換、儲存或開立處方、檢查。因此，檢驗單者須遵守四大資安規範：
1. 具備個人身份驗證機制
2. 具備資料傳輸加密機制
3. 符合醫療機構電子病歷製作及管理辦法的相關規定
4. 委託建置及管理資料的廠商，應具備資訊安全標準驗證
• 通訊診察治療優點、罰則
衛福部指出，如像糖尿病患，醫師就可以利用通訊診察方法，這樣可以降低病人來返醫療機構產生的舟車勞頓。但若沒有通過審查，就進行通訊診察治療，依「醫師法」處處2萬到10萬元罰鍰，並不會處罰患者。
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