整理包／通訊診察治療服務對象？ 7月1日上路一次看懂

衛福部醫事司為提升就醫可近性，7月1日正式新修訂「通訊診察治療辦法」，什麼是通訊診療？適用患者有哪些？讓讀者一次看懂。

• 通訊診察治療是什麼？

以往醫師診療、開藥，必須實際看到病人才可以執行，衛福部醫事司於107年通過「通訊診察治療辦法」，納入山地、離島、偏僻地區民眾，及長照機構病人、急性住院病人出院返家後的追蹤照護及在宅醫療等特殊情形，透過遠距通訊設備，即可獲得醫院醫師的診療及開藥。

通訊診察治療提升醫療服務的連續性及近便性，確保醫病安全、通訊安全兼具醫療品質、分級醫療。新冠肺炎疫情期間，民眾就醫多有所限制，衛福部放寬「通訊診察治療辦法」，如擴大特殊情形病人適用範圍、放寬開立處方箋、增加得通訊診察項目等，並加強資安規範；疫情過後，衛福部宣布修正辦法，並在今年7月1日上路。

• 哪些醫療項目可以進行通訊診察治療？

衛福部表示，除了原先的急性後期照顧等5類對象，新法還新增5類特殊對象，包含「慢性病照護計畫收案病人」、「疾病末期照護」、「矯正機關收容照護」、「行動不便照護」、及「災害、傳染病或其他重大變故照護」，總共有10類對象，預估受惠人數達247萬人。

1. 急性後期照顧

2. 長期照顧服務

3. 國際醫療照護

4. 疾病末期照護

5. 行動不便照護

6. 矯正機關收容照護

7. 災害、傳染病或其他重大變故照護

8. 居家醫療照護

9. 家庭醫師收治照護

10.慢性病照護計畫收案病人

衛福部表示，新修訂「通訊診察治療辦法」修改了可線上看診的情形，包含前七類「實施計畫經衛生局審查通過」與後三類「符合健保包裹式給付計畫」情形。

• 通訊診察治療提供哪些醫療服務？

1. 診察

2. 詢問病情

3. 開給方劑

4. 衛生教育

5. 開立處置醫囑

6. 原有處方之調整或指導

7. 會診

8. 提供醫療諮詢

9. 精神科心理治療

10.開立檢查、檢驗單

• 如何進行通訊診察治療？

衛福部表示，民眾如欲通訊診察，應於看診前先詢問醫師，自己是否符合資格。看診時使用實體或虛擬健保卡，看診後如需服藥，醫師開立電子處方箋，患者持電子處方箋到社區藥局領藥、繳費；如行動不便者由醫師或藥師到宅醫療及送藥。

• 線上看診的開藥規定，三大情形開放醫師給藥：

1. 初診開藥：國際醫療、矯正機關收容照護，或災害、傳染病或其他重大變故，無法線下就醫者

2. 複診開藥：所有特殊情況皆適用

3. 開立管制藥品：屬於慢性病照護之精神病照護、疾病末期照護

• 線上看病安全嗎？資安有保護嗎？

衛福部表示，「通訊診察治療辦法」的資訊系統涉及病歷資料的傳輸、交換、儲存或開立處方、檢查。因此，檢驗單者須遵守四大資安規範：

1. 具備個人身份驗證機制

2. 具備資料傳輸加密機制

3. 符合醫療機構電子病歷製作及管理辦法的相關規定

4. 委託建置及管理資料的廠商，應具備資訊安全標準驗證

• 通訊診察治療優點、罰則