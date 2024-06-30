中橫震後分階段管制 大禹嶺至天祥調整放行時段

台8線中橫公路東段大禹嶺至天祥因地震與大雨影響，落石頻率仍然較高，公路局採分階段管制放行，沿線災修工區視施工機動管制，晚間6時30分至隔日上午7時封閉管制。

0403地震後，台8線災情嚴重，經公路局工務段緊急搶修，天祥至太魯閣口（167.7k至184.5k）路段不分平日、假日，每日放行3個時段，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時、下午4時30分至下午5時30分。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天發布訊息表示，中橫公路東段於4月8日開放通行後，公路沿線搶修與修復作業持續進行，由於強震過後道路邊坡穩定性較低，偶有餘震，加上近來鋒面影響氣候不穩定，常有午後大雨，落石頻率仍然較高，為考量用路人安全及搶修復建工程需要，現階段施工管制作為仍採分階段管制放行，並視後續復建工程進度逐步放寬管制措施。

太魯閣工務段日前與大天祥地區住民、各業者代表及相關機關單位等溝通討論後，訂定7月份台8線大禹嶺至太魯閣路段交管放行措施，分別為：

大禹嶺至天祥（110.1k至167.7k）路段，交通管制區間為114.6k（合歡派出所）至167.7k（天祥），不分平日、假日，每日7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日上午7時夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口（167.7k至184.5k）路段，不分平日、假日，每日放行調整放寬為4個時段，公路搶修團隊為考量大天祥地區民生與農產、經濟物資運送之進出需求，自7月1日起每日上午10時增加放行1次，（限於10時前已抵達天祥或閣口兩端管制點的停等車輛），下午5時30分至晚間6時30分禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日上午7時夜間封閉管制。

太魯閣工務段指出，每日管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡並排除路面障礙，不排除或有延後放行或暫停放行之可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，例如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑情形、零星邊坡土石泥流漫溢等情形，將採機動管制。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。