台鐵「最大的小站」加祿站奇蹟翻身 搭藍皮風潮旅客增百倍

有台灣南方「最大的小站」之稱的台鐵加祿站，平均每日上車旅客數僅2人，卻是一等一的軍運「大站」，每日到發2至4列貨列，每月貨收逾100萬元，如今又搭上「藍皮解憂號」風潮，推出車站限定名片式車票，有舊式軋日機可在票面上加蓋紀念章戳，還能參觀全台唯一車站直升機停機坪，讓上下車人數成長百倍。

台鐵表示，加祿站平均每日上車旅客數僅2人，每日平均客收122元，卻是一等一的軍運大站，每日到發2至4列貨列，每月貨收超過100萬元，雖全站僅11名員工，但台鐵公司化後，上半年就有很不一樣的展現。

台鐵表示，加祿站搭上「藍皮解憂號」風潮，推出車站限定加祿站至東海站名片式車票，票價僅15元，還有舊式軋日機（打印日期於名片式車票），旅客可以在票面上自行加蓋「加官進祿、福如東海」紀念章戳。

目前每天吸引藍皮遊客約200人下車購票，上下車人數成長百倍；藍皮列車旅客駐足加祿站，還可以參觀全台唯一車站直升機停機坪、加祿吉祥裝置藝術、甚至找站貓「娜美」嚕貓。

台鐵公司董事長杜微日前在南區營運處陳文川陪同下，赴加祿站視察，聽取值班副站長連意涵說明電子聯鎖操作方式，連意涵簽發一張董事長貨車插牌，再送上自製R200柴電機車小餅乾，顯示貨運站工作人員對R200也十分期待，隨後再到貨場查看軍運貨列調車情形。