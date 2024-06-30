偏鄉計畫為解波波牙醫燙手山芋? 吳欣岱轟：對這群也不公平

衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」今年進入第二期。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱在臉書質疑，這不只是對這一屆要畢業的本土牙醫師不公平，對於這麼多的錢被用來解決一個衛福部的「燙手山芋」無法落地的國外牙醫學歷，也的確不應該。

衛福部的「偏鄉精進計畫第二期」草案113至116年，目的為充實在地牙醫醫療量能，不過遭質疑，恐為波波牙醫解套，已經有公民在公共政策網路參與平台發起連署，6月21日發起的「假偏鄉、真後門！反對衛福部劫貧濟富的牙醫計畫！」連署，截至今天6月30日已有2601人附議。

吳欣岱也在臉書貼出連署連結，吳說，最近衛福部要實施的「偏鄉精進計畫第二期」內容的確有點爭議。她認為，衛福部24億所謂的「訓練經費」，要把無法落地的國外牙醫學歷消化光不說，事實上編排的部立醫院根本也沒有所謂的偏鄉需求。